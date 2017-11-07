Минобороны РФ: Раненных в Сирии журналистов и военных доставили в Москву

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Москва, 7 ноября. Раненные в Сирийской республике журналисты и военнослужащие международного противоминного центра доставлены в Москву. Как говорится в сообщении министерства обороны Российской Федерации, состояние всех пострадавших 6 ноября от взрыва управляемого фугаса в городе Дейр-эз-Зор стабильное, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

По информации военного ведомства, корреспонденты НТВ Илья Ушенин и Тимур Воронов, журналисты телеканала «Звезда» Константин Худолеев, Дмитрий Стародубский и российские военнослужащие Международного противоминного центра были доставлены медицинским самолетом «Скальпель», оборудованным спецмодулями для безопасной перевозки раненых, на аэродром «Чкаловский» в Московской области.

Отмечается, что журналисты и российские военнослужащие направлены в один из центральных военных клинических госпиталей Минобороны РФ.

Напомним, что в Сирии при подрыве фугаса в Дейр-эз-Зоре пострадали четверо российских журналистов телеканалов НТВ и «Звезда». Кроме того, пострадали пятеро военнослужащих.