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Новости Сирии
Россия испытала в Сирии почти все современные образцы оружия — Генштаб ВС РФ
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Минобороны РФ: Раненных в Сирии журналистов и военных доставили в Москву
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    Минобороны РФ: Раненных в Сирии журналистов и военных доставили в Москву

    12:37  7 Ноября 2017
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    Минобороны РФ: Раненных в Сирии журналистов и военных доставили в Москву

    Москва, 7 ноября. Раненные в Сирийской республике журналисты и военнослужащие международного противоминного центра доставлены в Москву. Как говорится в сообщении министерства обороны Российской Федерации, состояние всех пострадавших 6 ноября от взрыва управляемого фугаса в городе Дейр-эз-Зор стабильное, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

    По информации военного ведомства, корреспонденты НТВ Илья Ушенин и Тимур Воронов, журналисты телеканала «Звезда» Константин Худолеев, Дмитрий Стародубский и российские военнослужащие Международного противоминного центра были доставлены медицинским самолетом «Скальпель», оборудованным спецмодулями для безопасной перевозки раненых, на аэродром «Чкаловский» в Московской области.

    Отмечается, что журналисты и российские военнослужащие направлены в один из центральных военных клинических госпиталей Минобороны РФ.

    Напомним, что в Сирии при подрыве фугаса в Дейр-эз-Зоре пострадали четверо российских журналистов телеканалов НТВ и «Звезда». Кроме того, пострадали пятеро военнослужащих.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #минобороны рф
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