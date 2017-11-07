«Спартак» может приобрести двух футболистов «Рубина»

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Москва, 7 ноября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, московский «Спартак» заинтересован в приобретении двух игроков «Рубина».

По словам источника, действующие чемпионы России хотят укрепиться защитником Русланом Камболовым и полузащитником Магомедом Оздоевым. Последний находился в сфере интересов красно-белых еще зимой, однако тогда сделка не состоялась.

Отмечается, что трансфер двух футболистов, имеющих в своем активе вызовы в сборную в текущем году, оценивается примерно в 9 млн евро. При этом «Рубин» рассчитывает расстаться с рядом игроков в зимнее трансферное окно из-за соответствия правилам фейр-плей.

В текущем сезоне на счету Оздоева 15 матчей в чемпионате России и 2 голевых передачи. Камболов выходил на поле 9 раз и однажды ассистировал партнерам.