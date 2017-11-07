Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Шойгу: Доля современного оружия в ВС России выросла до 58,9%
Спорт
«Спартак» может приобрести двух футболистов «Рубина»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Спартак» может приобрести двух футболистов «Рубина»

    12:18  7 Ноября 2017
    53

    «Спартак» может приобрести двух футболистов «Рубина»

    Москва, 7 ноября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, московский «Спартак» заинтересован в приобретении двух игроков «Рубина».

    По словам источника, действующие чемпионы России хотят укрепиться защитником Русланом Камболовым и полузащитником Магомедом Оздоевым. Последний находился в сфере интересов красно-белых еще зимой, однако тогда сделка не состоялась.

    Отмечается, что трансфер двух футболистов, имеющих в своем активе вызовы в сборную в текущем году, оценивается примерно в 9 млн евро. При этом «Рубин» рассчитывает расстаться с рядом игроков в зимнее трансферное окно из-за соответствия правилам фейр-плей.

    «Спартак» может приобрести двух футболистов «Рубина»

    В текущем сезоне на счету Оздоева 15 матчей в чемпионате России и 2 голевых передачи. Камболов выходил на поле 9 раз и однажды ассистировал партнерам.

    Автор: Алексей Громов
    #футбол #москва #казань #рубин #спартак #оздоев #рфпл #трансферы #камболов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        9:56   7 Ноября 2017
        968
        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        9:53   7 Ноября 2017
        4007
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1368
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        3415