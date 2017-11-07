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Россия
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Жизням пострадавших в Сирии журналистов из России ничто не угрожает — Минобороны
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    Жизням пострадавших в Сирии журналистов из России ничто не угрожает — Минобороны

    12:11  7 Ноября 2017  /обновлено: 12:19  07 Ноября 2017
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    Жизням пострадавших в Сирии журналистов из России ничто не угрожает — Минздрав

    Москва, 7 ноября. В настоящее время состояние российских журналистов, пострадавших при подрыве мины в Сирии, не вызывает опасений, их жизни ничто не угрожает. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    «Состояние всех пострадавших 6 ноября от взрыва управляемого фугаса в городе Дейр-эз-Зор стабильное. Корреспонденты и российские военнослужащие Международного противоминного центра находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает», — сообщили в Минобороны со ссылкой на военных медиков, которые сопровождали журналистов во время перелета из Сирии.

    Жизням пострадавших в Сирии журналистов из России ничто не угрожает — Минобороны

    Пострадавшие журналисты и военнослужащие ВС РФ были направлены в один из центральных клинических госпиталей Минобороны РФ. Там будет проведено углубленное обследование их состояния и оказана необходимая высококвалифицированная медпомощь.

    Ранее «Газета.ru» сообщала, что в Сирии при подрыве фугаса в Дейр эз-Зоре пострадали четверо российских журналистов телеканалов НТВ и «Звезда». Кроме того, пострадали пятеро военнослужащих.

    Автор: Валентин Меликов
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