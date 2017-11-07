Курды считают, что «Хашд аш-Шааби» продолжают арабизацию Киркука, начатую Саддамом

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Эрбиль, 7 ноября. Курды массово покидают провинцию Киркук под давлением шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

Представитель «Демократической партии Курдистана» Аднан Киркуки сообщил, что иракская милиция «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») перевозит в провинцию Киркук шиитских арабов из южных регионов страны.

Курды считают, что ополчение меняет этнический и религиозный состав данного региона после нападения иракской армии на Киркук 16 октября текущего года. Власти Иракского Курдистана отмечают, что данные действия продолжают политику арабизации провинции, начатую еще при правлении Саддама Хусейна, которая была направлена на снижение количества курдов, проживающих в Киркуке. В ходе операции «Анфаль» («Трофеи») в 1987-89 годах иракскими войсками было уничтожено от 50 до 182 тысяч курдов на севере страны.