Шойгу получил поздравления с очередной годовщиной на посту главы Минобороны

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Москва, 7 ноября. Председатель СК Александр Бастрыкин в минувший день поздравил министра обороны России Сергея Шойгу с пятилетием с момента вступления его в должность. Сергей Шойгу был назначен на должность 6 ноября 2012 года. Как заявил Бастрыкин, Шойгу с достоинством несет тяжелое бремя ответственности за безопасность Российской Федерации.

«Видный государственный деятель, истинный патриот, посвятивший свою жизнь служению Отечеству, Сергей Кужугетович в самых сложных и нестандартных ситуациях действует бесстрашно, решительно и профессионально», - отметил председатель Следственного Комитета.

Александр Бастрыкин с поздравлениями пожелал Сергею Кужегутовичу крепкого здоровья и благополучия. Напомним, Сергей Шойгу сменил Анатолия Сердюкова на посту министра обороны Российской Федерации 6 ноября 2012 года.