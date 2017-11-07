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Шойгу получил поздравления с очередной годовщиной на посту главы Минобороны
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    Шойгу получил поздравления с очередной годовщиной на посту главы Минобороны

    13:13  7 Ноября 2017  /обновлено: 13:58  07 Ноября 2017
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    Шойгу получил поздравления с очередной годовщиной на посту главы Минобороны
    Москва, 7 ноября. Председатель СК Александр Бастрыкин в минувший день поздравил министра обороны России Сергея Шойгу с пятилетием с момента вступления его в должность. Сергей Шойгу был назначен на должность 6 ноября 2012 года. Как заявил Бастрыкин, Шойгу с достоинством несет тяжелое бремя ответственности за безопасность Российской Федерации. 

    «Видный государственный деятель, истинный патриот, посвятивший свою жизнь служению Отечеству, Сергей Кужугетович в самых сложных и нестандартных ситуациях действует бесстрашно, решительно и профессионально», - отметил председатель Следственного Комитета.

    Александр Бастрыкин с поздравлениями пожелал Сергею Кужегутовичу крепкого здоровья и благополучия. Напомним, Сергей Шойгу сменил Анатолия Сердюкова на посту министра обороны Российской Федерации 6 ноября 2012 года.

    Шойгу получил поздравления с очередной годовщиной на посту главы Минобороны

    Автор: Алексей Громов
    #минобороны #сергей шойгу #шойгу #бастрыкин #александр бастрыкин
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