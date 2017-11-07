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Россия
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Украина
ЦРУ признало, что Бандера был «украинским фашистом» и немецким шпионом
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    ЦРУ признало, что Бандера был «украинским фашистом» и немецким шпионом

    12:08  7 Ноября 2017
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    ЦРУ признали, что Бандера был «украинским фашистом» и немецким шпион

    Вашингтон, 7 ноября. В электронной библиотеке Центрального разведывательного управления США опубликован документ 1951 года, в котором заявляется, что Степан  Бандера был профессиональным шпионом.

    Как сообщает одесское интернет-издание «Слово», этот четырехстраничный документ появился в электронной библиотеке ЦРУ еще 10 лет назад, но широкой публике он стал доступен только сейчас. Издание связывает это с возможной «новой фазой спецоперации на Украине».

    «Украинским радикальным националистам стоит призадуматься о своей дальнейшей судьбе, не готовят ли их к утилизации», — отмечается в публикации.

    Кроме того, издание сообщает, что в архивах ЦРУ пытливых исследователей также ждут «настоящие откровения в виде 293 страниц различных документов посвященных теме нацизма и лично Бандеры». В них заявляется, по данным издания, что «украинский фашист и профессиональный шпион (немецкая кличка «Консул-2»)» Бандера сотрудничал не только с Третьим Рейхом, но и с самим ЦРУ США, перейдя им по наследству.

    Ранее эксперты сравнили украинский национализм с сектантством, высказав мнение, что украинский националист — это, по сути, религиозный фанатик, поэтому даже киевская власть так боится их.

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #национализм #бандера
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