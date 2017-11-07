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Россия
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Сирия: вертолеты США вывезли командиров ИГ из Меядина за две недели до начала операции ВС САР
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    Сирия: вертолеты США вывезли командиров ИГ из Меядина за две недели до начала операции ВС САР

    12:02  7 Ноября 2017  /обновлено: 12:11  07 Ноября 2017
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    Сирия: вертолеты США вывезли командиров ИГ из Меядина за две недели до начала операции ВС САР

    Дейр-эз-Зор, 7 ноября. Американские вертолеты вывезли иностранных командиров ИГ (запрещена в России) из сирийского Меядина за две недели до начала операции ВС САР. 

    По словам жителей Дейр-эз-Зора, американские вертолеты сначала совершила маневр в районе Ар-Рахба вблизи Меядина, затем нанесли удар, передает РИА Новости.

    «На земле были иностранные командиры ИГ (группировка запрещена в Росси), которые ждали их рядом со своим штабом в садах Хайдар. Вертолеты вывезли их из Меядина», — рассказал собеседник агентства.

    Кроме того, житель сирийского города отметил, что служил в сирийской армии и может без проблем отличить американскую авиацию.

    Сирия: вертолеты США вывезли командиров ИГ из Меядина за две недели до начала операции ВС САР

    Другие жители Дейр-эз-Зора также сообщили, что видели, как автомобили перевезли сначала двоих иностранных главарей экстремистской группировки из Меядина с их семьями в штаб ИГ в Ар-Рахбе, а потом прилетели вертолеты и отвезли боевиков в неизвестном направлении.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #сирия #иг #игил #меядин
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