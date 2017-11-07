Донбасс: почти 500 жителей подконтрольных Киеву территорий обратились к омбудсмену ДНР

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Донецк, 7 ноября. Около 500 человек, проживающих в Донецкой области на территориях, подконтрольных киевским властям, обратились в этом году к уполномоченному по правам человека в ДНР. Об этом рассказали в аппарате омбудсмена.

«Все вопросы, поступающие в АУПЧ ДНР с территории временно подконтрольной Украине, носят социально-гуманитарный характер», — уточнил собеседник РИА Новости.

По его словам, большинство жителей обратились по вопросам предоставлением жилья для временного проживания, выплатой пенсий и социальных пособий. Много жалоб было связано с получением гуманитарной помощи, поступали обращения и о поиске пропавших без вести.

