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Россия
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Донбасс: почти 500 жителей подконтрольных Киеву территорий обратились к омбудсмену ДНР
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    Донбасс: почти 500 жителей подконтрольных Киеву территорий обратились к омбудсмену ДНР

    12:04  7 Ноября 2017
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    Донбасс: почти 500 жителей подконтрольных Киеву территорий обратились к омбудсмену ДНР

    Донецк, 7 ноября. Около 500 человек, проживающих в Донецкой области на территориях, подконтрольных киевским властям, обратились в этом году к уполномоченному по правам человека в ДНР. Об этом рассказали в аппарате омбудсмена.  

    «Все вопросы, поступающие в АУПЧ ДНР с территории временно подконтрольной Украине, носят социально-гуманитарный характер», — уточнил собеседник РИА Новости.

    По его словам, большинство жителей обратились по вопросам предоставлением жилья для временного проживания, выплатой пенсий и социальных пособий. Много жалоб было связано с получением гуманитарной помощи, поступали обращения и о поиске пропавших без вести.
     

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #украина #донецкая область
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