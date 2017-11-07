В Крыму назвали ошибкой передачу полуострова Украинской ССР в 1954 году

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Симферополь, 7 ноября. Глава крымского парламента Владимир Константинов поддержал идею депутата Госдумы Константина Затулина об отмене указа президиума Верховного совета СССР от 1954 года, согласно которому Крымская область РСФСР была передана Украинской ССР, назвав указ «ошибкой».

Накануне в Крыму состоялся «Форум друзей Крыма», в ходе которого первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал вопрос об исторической принадлежности Крыма. Он полагает, что отмена советских актов 1954 года о передаче полуострова Украинской ССР, положила бы конец притязаниям Киева на российский полуостров.

«Технически все необходимые юридические мероприятия, которые были необходимы для вхождения Крыма в состав России, мы сделали. Ничего нового добавлять не требуется, но возможность отмены акта 1954 года носит политический и символический характер», — сказал глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Крымский чиновник добавил, что есть смысл подтвердить незаконность притязаний действующих украинских властей на Крым путем отмены советских актов. Он подчеркнул, что «можно признать решение о передаче Крыма ошибкой».

«Смысл в незаконности тех действий, ведь мы же осуждаем и признаем ошибки прошлого. Так и можно признать решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР ошибкой», — добавил глава крымского парламента.

Однако власти Крыма не имеют полномочий для того, чтобы инициировать отмену советского акта. Константинов добавил, что региональное правительство поддержит идею российских парламентариев, если вопрос будет поставлен. Напомним, что в марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, в результате которого полуостров вошел в состав России. Украина по-прежнему заявляет о своих территориальных притязаниях, в Кремле вопрос о статусе Крыма назвали «закрытым окончательно».