БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершил деловой заход в Португалию

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Лиссабон, 7 ноября. Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил заход в порт Лиссабон и продолжил поход в Атлантике.

Пресс-служба Северного флота сообщила, что российский корабль находился в португальском порту три дня. Во время визита на борт большого противолодочного корабля прибыл чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус. Моряки-североморцы организовали для семей сотрудников российского посольства экскурсию по кораблю.

Экипаж «Вице-адмирала Кулакова» посетил музей Военно-морского флота Португалии и побывал на борту фрегата XIX века. Отмечается, что дальний поход большого противолодочного корабля Северного флота продолжается уже три месяца. «Вице-адмирал Кулаков» обеспечивает военно-морское присутствие России в данном регионе, БПК действовал в Аденском заливе, а также на юге акватории Красного моря.