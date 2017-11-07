Иракский Курдистан направит миллиард долларов от контрактов с «Роснефтью» на газопровод в Турцию

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Эрбиль, 7 ноября. Глава комитета по финансам и вопросам экономики парламента Иракского Курдистана Иззат Сабер сообщил, что автономия намерена вложить миллиард долларов в строительство газопровода в Турцию.

Иззат Сабер заявил, что миллиард долларов будет инвестирован в строительство газопроводной ветки до населенного пункта Джейхан в Турции. Эта сумма пока не оплачена и работы по ней в данный момент не начались. Отмечается, что сумма пакетов контрактов с российской компанией «Роснефть» превышает три миллиарда долларов, один из которых ушел на погашение задолженности курдской автономии перед нефтегазовой компанией в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что предприятие «Роснефть» и Региональное правительство Иракского Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в сфере нефтегазовой промышленности. Контракт заключен на продажу и покупку нефти в период с 2017 по 2019 годы. В сентябре текущего года стороны провели переговоры об участии «Роснефти» в строительстве газопровода в Курдистане.