Сирия на пути в Абу Кемаль: в Минобороны РФ назвали шаги, необходимые для победы над ИГ

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На прошлой недели Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС России завершила освобождение города Дейр эз-Зор от боевиков «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ). Как заявил заместитель главы Министерства обороны РФ Александр Фомин, для окончательной победы над террористами в Сирии осталось только закончить военную операцию в юго-восточной части арабской республики.

После того как террористическая группировка будет полностью уничтожена, одним из главных вопросов повестки станет разминирование САР, также подчеркнул замглавы МО России. По его словам, российская сторона провела консультации с представителями военных ведомств Египта, Ирана, Турции, ОАЭ, Армении и Сербии относительно этой проблемы. Ереван и Белград уже подтвердили свое решение направить в Сирию саперные подразделения. К ним, кроме того, могут присоединиться саперы из Китая.

Однако победа над ИГИЛ1 еще не окончательна. Территориальный анклав боевиков большей частью охватывает юг провинции Дейр эз-Зор, а также небольшой район в соседнем Хомсе. Последним крупным бастионом террористов на данный момент является город Абу Кемаль, расположенный у самой иракской границы. Как скоро правительственным войскам САР и российской авиационной группировке удастся зачистить данный район и тем самым полностью ликвидировать «Исламское государство» в Сирии? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин считает взятие Абу Кемаля и его окрестностей вопросом нескольких недель. В любом случае, до конца текущего года террористы ИГ лишатся всех контролируемых сейчас территорий САР. Об этом он заявил в интервью корреспонденту ФАН.

«Судя по тем событиям, которые разворачивались в районе Меядина и Дейр эз-Зора, сопротивление со стороны боевиков, скорее всего, будет средним. В районе Абу Кемаля какой-то многомесячной битвы а-ля Ракка или а-ля Мосул ожидать не стоит. Силы ИГИЛ уже довольно потрепаны в недавних боях, укреплений после ударов ВКС и ВМФ РФ почти не осталось. Части САА идут одновременно с юга и вдоль Евфрата. Кроме того, с востока к городу подходит иракская армия. Поэтому я считаю, что в течение следующих нескольких недель боевики ИГ лишатся всех более-менее крупных населенных пунктов на территории Сирии. Само так называемое «государство», скорее всего, прекратит свое существование еще до Нового года».

При этом необходимо отметить, что завершение операции на юго-востоке САР и зачистка территориального анклава «Исламского государства» не станет окончательной гибелью для террористического формирования, отмечает эксперт. Группировка, действительно, перестанет существовать как квазигосударство, однако после утраты территорий боевики, очевидно, продолжат действовать подпольно, продлевая жизнь ИГ путем формирования так называемых «спящих ячеек» в бывших районах оккупации.

«Надо понимать, что взятие этого юго-восточного региона не означает конца «халифата» как террористической группировки. Она уйдет в подполье и, наверняка, продолжит осуществлять за счет оставшихся ресурсов атаки на слабо защищенные населенные пункты, атаковать какие-то отдельные позиции сирийской армии, устраивать нападения смертников и теракты. Все это еще будет, вряд ли обойдется и без потерь. Однако подобная активность, конечно, уже никак не сможет изменить исхода войны. В военном отношении уже нет каких-то сценариев для «Исламского государства», которые позволили бы ему развернуть организованное сопротивление. Отряды ИГ не являются полноценной армией, хотя они и выставляли себя ею на протяжении минимум трех лет».

Что касается курдских подразделений Сирийских демократических сил (SDF), действующих под командованием Соединенных Штатов, то они вряд ли смогут составить конкуренцию правительственной армии САР в битве за Абу Кемаль, считает Борис Рожин. Во-первых, город располагается на правом берегу Евфрата, где действуют сирийские войска и российские ВКС.

«Попытки, конечно, возможны. Но также надо учитывать, что у отрядов SDF и США недостаточно возможностей для штурма крупного населенного пункта, для того, чтобы провести серьезную комбинированную операцию. Еще в Ракке они показали, насколько для них это сложно. Поэтому взятие ими Абу Кемаля маловероятно, даже если американцы все-таки решат серьезно в это вложиться».

1 Организация запрещена на территории РФ.