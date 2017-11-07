«Вест Хэм» назначил Мойеса главным тренером
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Лондон, 7 ноября. Руководство клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм» назначило Дэвида Мойеса главным тренером. Об этом сообщается на сайте клуба.
Руководство «Вест Хэма» назначило шотландского специалиста Дэвида Мойеса главным тренером.
Напомним, на тренерском мостике 54-летний специалист сменил хорватского тренера Славена Билича, уволенного в минувший понедельник.
В послужном списке Мойеса работа в клубах «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Реал Сосьедад» и «Престон».
На сегодняшний день «Вест Хэм» в английском чемпионате набрал девять очков и занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.