«Вест Хэм» назначил Мойеса главным тренером

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Лондон, 7 ноября. Руководство клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм» назначило Дэвида Мойеса главным тренером. Об этом сообщается на сайте клуба.

Руководство «Вест Хэма» назначило шотландского специалиста Дэвида Мойеса главным тренером.

West Ham United can confirm the appointment of David Moyes as the Club’s manager. pic.twitter.com/AIOWnHWn27 — West Ham United (@WestHamUtd) November 7, 2017

Напомним, на тренерском мостике 54-летний специалист сменил хорватского тренера Славена Билича, уволенного в минувший понедельник.

В послужном списке Мойеса работа в клубах «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Реал Сосьедад» и «Престон».

На сегодняшний день «Вест Хэм» в английском чемпионате набрал девять очков и занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.