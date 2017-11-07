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Россия
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«Вест Хэм» назначил Мойеса главным тренером
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    «Вест Хэм» назначил Мойеса главным тренером

    11:39  7 Ноября 2017  /обновлено: 11:52  07 Ноября 2017
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    «Вест Хэм» назначил Мойеса главным тренером

    Лондон, 7 ноября. Руководство клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм» назначило Дэвида Мойеса главным тренером. Об этом сообщается на сайте клуба.

    Руководство «Вест Хэма» назначило шотландского специалиста Дэвида Мойеса главным тренером.

    Напомним, на тренерском мостике 54-летний специалист сменил хорватского тренера Славена Билича, уволенного в минувший понедельник. 

    В послужном списке Мойеса работа в клубах «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Реал Сосьедад» и «Престон». 

    На сегодняшний день «Вест Хэм» в английском чемпионате набрал девять очков и занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.

    Автор: Дана Балан
    #футбол #апл #вест хэм #дэвид мойес
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