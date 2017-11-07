ИГ взяло на себя ответственность за атаку на телеканал в Афганистане

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Кабул, 7 ноября. Террористы запрещенного в России «Исламского государства»1 взяли на себя ответственность за сегодняшнее нападение на частную телекомпанию в Кабуле.

Террористы ИГИЛ1 объявили об этом через свое новостное агентство Amaq, не приводя никаких свидетельств.

Ранее представители афганского исламского движения «Талибан»1 (запрещено в России) объявили себя непричастными к нападению на телекомпанию Shamshad TV, которая ведет вещание на пуштунском языке.

Shamshad TV under attack in Kabul city. Security forces converge on the scene and cordon off the area as attack continues. pic.twitter.com/w556VQ94Lc — TOLOnews (@TOLOnews) November 7, 2017

Напомним, сегодня утром офис телекомпании был атакован группой вооруженных людей. Около 10.45 по местному времени террорист-самоубийца подорвал себя у ворот, после чего двое или трое мужчин ворвались в здание. По крайней мере один человек убит и более 20 ранены в результате нападения.

1 Организация запрещена на территории РФ.