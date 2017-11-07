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ИГ взяло на себя ответственность за атаку на телеканал в Афганистане
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    ИГ взяло на себя ответственность за атаку на телеканал в Афганистане

    12:32  7 Ноября 2017
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    ИГ взяло на себя ответственность за атаку на телеканал в Афганистане

    Кабул, 7 ноября. Террористы запрещенного в России «Исламского государства»1 взяли на себя ответственность за сегодняшнее нападение на частную телекомпанию в Кабуле. 

    Террористы ИГИЛ1 объявили об этом через свое новостное агентство Amaq, не приводя никаких свидетельств.

    Ранее представители афганского исламского движения «Талибан»1 (запрещено в России) объявили себя непричастными к нападению на телекомпанию Shamshad TV, которая ведет вещание на пуштунском языке.

    Напомним, сегодня утром офис телекомпании был атакован группой вооруженных людей. Около 10.45 по местному времени террорист-самоубийца подорвал себя у ворот, после чего двое или трое мужчин ворвались в здание. По крайней мере один человек убит и более 20 ранены в результате нападения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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