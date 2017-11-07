Меджлис призывает зачистить Крым депортациями. Колонка Алексея Рылеева

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Распиаренный как «узник совести» замглавы руководителя запрещенного в РФ крымско-татарского меджлиса Ильми Умеров, едва приехав на Украину, саморазоблачился.

«Есть территория. На этой территории сформировался народ. Территорию захватило другое государство или другой народ. В 44-м году депортировали поголовно, и нынешняя демографическая ситуация в Крыму сложилась искусственно, насильно. Если есть возможность от этого избавиться, то нужно избавляться. И Украина сейчас должна бороться (это мое мнение!) не за население, а за территорию. Она должна вернуть свою территорию. А тому большинству, о котором вы говорите, все равно где жить», – заявил Умеров 3 ноября в интервью изданию «Цензор.Нет».

Более того, он призвал выдворить из Крыма даже проживающих там украинцев, так как 16 марта 2014 года они проголосовали за вхождение полуострова в состав России: «Украинского населения в Крыму нет. Есть отдельные украинцы. Но 600 тыс. украинцев, которые там по статистике, реально нет. Они все русские, или пророссийские, или прорусские. Т.е. речь идет о том, что население может выступить против? Так они уже выступили против нас: они сдали территорию Украины другому государству. Они перешли в состав другого государства вместе с моей землей. Если им нравится Россия, они могут спокойно перебраться в любой регион, начиная от Дальнего востока и заканчивая Москвой или Санкт-Петербургом. На любую территорию РФ».

Подобные людоедские планы междлисовцы озвучивали и ранее. Так, руководитель этой экстремистской организации Рефат Чубаров сказал 27 мая этого года в интервью изданию «Апостроф»: «Те люди (кем бы они ни были), которые заехали на полуостров вопреки украинскому законодательству после 20 февраля, возможно, 27 февраля, возможно, 16 марта 2014 года… все, кто поселился в Крыму с оккупационных времен, обязаны немедленно выехать... Если они не поедут, то мы их должны просто оттуда депортировать». Чубаров подчеркнул тогда, что ведет речь о 200 тысячах людей, которых считает нужным депортировать. С тех пор ставки поднялись на порядок — до 2 миллионов представителей славянского населения, в том числе 600 тысяч украинцев.

Как видим, украинская сторона прямо признает, что у нее отсутствует поддержка в Крыму даже среди этнического украинского населения, выбравшего спокойную жизнь в России кровавому хаосу в «незалежной». И также объявляет их врагами. Отсюда и теракты в Крыму против объектов жизненно важной инфраструктуры — «своих» там нет, уничтожайте все…

Умеров и меджлисовцы дискриминируют и крымских татар, участвующих в общественно-политической жизни полуострова. «Может, один-два попадут, их мы называем «хорошими татарами», но они попадают в разряд нехороших людей», — заявил Умеров 21 августа 2014 года татарстанскому изданию «Бизнес Онлайн», говоря о бойкоте меджлисом1 выборов в местные власти Республики Крым в сентябре того года.

При этом эти «несломленные борцы» (как охарактеризовал Умерова президент Украины Петр Порошенко) были охочи до любых благ, которые можно было получить от публично поносимой ими России. Тот же Умеров, отказывающийся признавать результаты референдума 16 марта 2014 года и вхождение Крыма в Россию, сразу же после этого референдума получил («Комсомольская правда в Крыму» опубликовала 2 сентября 2016 года скан документа, где указано, что он выдан 18 апреля 2014 года) российский паспорт! Причем не скрывает, что сделал это по материальным соображениям.

«Российский паспорт я получил в начале 2014 года, — сообщил Умеров в сентябре 2016 года упомянутому российскому изданию. — Российский паспорт нужен мне был, чтобы сделать СНИЛС и получать российскую пенсию. У меня социальная пенсия. Я оформил пенсию еще в переходный период. И год получал 42 тысячи рублей. А через год мне надо было подтвердить инвалидность. У меня теперь не вторая группа инвалидности, как было при Украине, а третья рабочая. Но я уже не работаю. А потому пенсию пересчитали. Теперь я получаю 8 тысяч рублей». Интересно, что именно после пересчета пенсии (до этого он получал огромную по российским меркам) Умеров подался в оппозицию и был избран в марте 2015 года заместителем главы меджлиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.