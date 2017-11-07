«Нас используют»: глава МИД Польши оценил отношения Киева и Варшавы

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Варшава, 7 ноября. Варшава долго «сжимала зубы», но теперь поняла, что Киев использует Польшу и беззаботно смотрит на решение двусторонних проблем государств, считая, что польское правительство безусловно будем поддерживать безопасность и независимость Украины, заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

С таким заявлением он выступил в эфире польского радио «Trojka».

«По сей день мы сжимали зубы, поскольку учитывая нашу военно-политическую доктрину и безопасность сохранение независимой Украины является бесценным. Однако мы сочли, что нас используют», — сказал он.

По его мнению, Киев «достаточно беззаботно смотрит на эту проблему» и исходит из расчета, что Варшава безусловно будет поддерживать безопасность и независимость Украины: «стоять на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем — исторических или образовательных».

«Российская агрессия не может быть отговоркой, чтобы не решать двусторонних проблем», — подчеркнул глава польской дипломатии.

При этом он затронул и вопрос переговорного процесса по конфликту в Донбассе, напомнив, что Варшавы нет ни в одном формате переговоров.

Он напомнил, что три года назад Киев сделала ставку на Францию и Германию, но сейчас эти государства заняты своими проблемами. Теперь, как считает польский министр, украинцы должны думать, «как сохранить адвокатов своей независимости и эту дилемму они должны решить самостоятельно».

«Костью несогласия», по определению Ващиковского, в отношениях Украины и Польши является история, «в некотором роде» — образование, а также — возвращение польской общине на Украине костелов и приходских домов.

Министр также напомнил, что после своего недавнего визита во Львов, он намерен встретиться с главой Польши Анджеем Дудой, но «не имеет для президента оптимистичных новостей». По его словам, решение о своей поездке на Украину в декабре Дуде нужно принять самостоятельно, однако «ситуация довольно сложная».

Прокомментировал он и вопрос о «черных списков» для украинцев, препятствующих проведению польской стороной эксгумаций на Украине, или «надевающих мундиры СС Галичина».