«Нас используют»: глава МИД Польши оценил отношения Киева и Варшавы
Варшава, 7 ноября. Варшава долго «сжимала зубы», но теперь поняла, что Киев использует Польшу и беззаботно смотрит на решение двусторонних проблем государств, считая, что польское правительство безусловно будем поддерживать безопасность и независимость Украины, заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.
С таким заявлением он выступил в эфире польского радио «Trojka».
«По сей день мы сжимали зубы, поскольку учитывая нашу военно-политическую доктрину и безопасность сохранение независимой Украины является бесценным. Однако мы сочли, что нас используют», — сказал он.
По его мнению, Киев «достаточно беззаботно смотрит на эту проблему» и исходит из расчета, что Варшава безусловно будет поддерживать безопасность и независимость Украины: «стоять на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем — исторических или образовательных».
«Российская агрессия не может быть отговоркой, чтобы не решать двусторонних проблем», — подчеркнул глава польской дипломатии.
При этом он затронул и вопрос переговорного процесса по конфликту в Донбассе, напомнив, что Варшавы нет ни в одном формате переговоров.
Он напомнил, что три года назад Киев сделала ставку на Францию и Германию, но сейчас эти государства заняты своими проблемами. Теперь, как считает польский министр, украинцы должны думать, «как сохранить адвокатов своей независимости и эту дилемму они должны решить самостоятельно».
«Костью несогласия», по определению Ващиковского, в отношениях Украины и Польши является история, «в некотором роде» — образование, а также — возвращение польской общине на Украине костелов и приходских домов.
Министр также напомнил, что после своего недавнего визита во Львов, он намерен встретиться с главой Польши Анджеем Дудой, но «не имеет для президента оптимистичных новостей». По его словам, решение о своей поездке на Украину в декабре Дуде нужно принять самостоятельно, однако «ситуация довольно сложная».
Прокомментировал он и вопрос о «черных списков» для украинцев, препятствующих проведению польской стороной эксгумаций на Украине, или «надевающих мундиры СС Галичина».
«Я могу сказать, что в случае одного лица эта процедура уже введена в действие. Если она будет завершена, то в течение нескольких следующих дней я сообщу, о ком идет речь», — подчеркнул он.