Хомс: ССА формирует новый альянс в районе Растана

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Сирия, 7 ноября. Группировки сирийской «умеренной» оппозиции объявили о создании новой антиасадовской коалиции в провинциях Хама и Хомс

Несколько группировок из состава ССА, находящиеся в Растанском кармане — на границе провинций Хомс и Хама, объявили о формировании нового оппозиционного альянса. В состав новоявленной «Армии Хомса» входят 6 группировок.

Согласно заявлению источников боевиков, целью нового формирования является совместная борьба ССА против правительственных войск и проправительственных иностранных сил. Командующий новоявленной «Армией Хомса» объявил в газете Arab-21, что слияние группировок последовало только после консультации и встречи с другими лидерами боевиков ССА в Хомсе. Более того, альянс планирует расширяться, для чего ведутся переговоры с другими группами так называемой «умеренной» оппозиции.

В Растанском «котле» долгое время не было сильных боестолкновений, дело ограничивалось лишь перестрелками с САА. Видимо, Растанских боевиков ССА что-то заставляет вновь выйти на тропу войны, несмотря на режим деэскалации, сообщает арабский источник.