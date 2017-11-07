Тела 26 изнасилованных и убитых нигерийских девушек нашли у берегов Италии

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Салерно, 7 ноября. Тела 26 молодых девушек из Нигерии были обнаружены в лодке с мигрантами у берегов Италии. Страшный груз привез в итальянский порт «Салерно» испанский военный корабль «Кантабрия», который натолкнулся на лодку с мигрантами, которые пытались добраться до берега.

Как сообщает «Би-Би-Си», большинство из убитых девушек были подростками в возрасте от 14 до 18 лет. Власти предполагают, что во время морского путешествия они подверглись сексуальному насилию и были убиты. Испанский корабль обнаружил тела 23 девушек в большой резиновой лодке вместе с 64 другими мигрантами.

В настоящее время итальянская полиция допрашивает пятерых мигрантов в связи с ужасной находкой.

В общей сложности «Кантабрия» доставила на итальянский берег 375 мигрантов — среди них были уроженцы Нигерии, Сенегала, Гамбии, Ганы и Судана — в том числе 90 женщин (восемь из которых были беременны) и 52 ребенка.