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Россия
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Политика
Пушков назвал «торжеством русофобии» возможный запрет гимна РФ на Играх-2018
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    Пушков назвал «торжеством русофобии» возможный запрет гимна РФ на Играх-2018

    11:38  7 Ноября 2017
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    Пушков назвал «торжеством русофобии» возможный запрет гимна РФ на Играх-2018

    Москва, 7 ноября. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал возможный запрет на исполнение российского гимна во время проведения зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году.

    Пушков отреагировал на предложения, озвученные на заседании в штаб-квартире Международного олимпийского комитета в Лозанне, по которым российскую сборную могут заставить выступать под нейтральным флагом, а также могут наложить вето за исполнение российского гимна во время Игр-2018. Эти решения сенатор назвал «торжеством русофобии».

    «Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо, — написал Пушков на своей странице в Twitter. — Нельзя поддерживать торжество русофобии».

    Ранее трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин назвал неадекватным призыв лишить сборную России гимна на Играх-2018.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #запрет #пушков #олимпийские игры #русофобия #пхенчхан #гимн
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