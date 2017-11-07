Пушков назвал «торжеством русофобии» возможный запрет гимна РФ на Играх-2018

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Москва, 7 ноября. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал возможный запрет на исполнение российского гимна во время проведения зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году.

Пушков отреагировал на предложения, озвученные на заседании в штаб-квартире Международного олимпийского комитета в Лозанне, по которым российскую сборную могут заставить выступать под нейтральным флагом, а также могут наложить вето за исполнение российского гимна во время Игр-2018. Эти решения сенатор назвал «торжеством русофобии».

«Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо, — написал Пушков на своей странице в Twitter. — Нельзя поддерживать торжество русофобии».

Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 6, 2017

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин назвал неадекватным призыв лишить сборную России гимна на Играх-2018.