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Россия
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Черную Вдову приговорили к смертной казни в Японии
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    Черную Вдову приговорили к смертной казни в Японии

    11:38  7 Ноября 2017
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    Черную Вдову приговорили к смертной казни в Японии

    Токио, 7 ноября. В Японии 70-летняя женщина, прозванная черной вдовой, получила смертный приговор за убийство супруга, двух сожителей и одно покушение на убийство, пишет South China Morning Post.

    Окружной суд Киото приговорил пожилую японку Тисако Какэхи к смертной казни за убийство трех мужчин и одно покушение. Речь идет о преступлениях, совершенных между 2007 и 2013 годами. По данным прокуратуры, женщина подсыпала супругу и сожителям цианид в воду.

    Осужденная намеревалась завладеть имуществом погибших. Сторона защиты пыталась настоять на том, что клиентка страдает слабоумием и не может отвечать за свои действия. Однако обвинители доказали корыстный мотив Тисако Какэхи.

    Автор: Ирина Селезнева
    #япония
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