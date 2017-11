Черную Вдову приговорили к смертной казни в Японии

Токио, 7 ноября. В Японии 70-летняя женщина, прозванная черной вдовой, получила смертный приговор за убийство супруга, двух сожителей и одно покушение на убийство, пишет South China Morning Post.

Окружной суд Киото приговорил пожилую японку Тисако Какэхи к смертной казни за убийство трех мужчин и одно покушение. Речь идет о преступлениях, совершенных между 2007 и 2013 годами. По данным прокуратуры, женщина подсыпала супругу и сожителям цианид в воду.

Осужденная намеревалась завладеть имуществом погибших. Сторона защиты пыталась настоять на том, что клиентка страдает слабоумием и не может отвечать за свои действия. Однако обвинители доказали корыстный мотив Тисако Какэхи.

