Путин наградил зампреда СФ России орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Москва, 7 ноября. Глава российского государства Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителя председателя Совета Федерации России Юрия Воробьева. Соответствующий указ во вторник размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа Воробьев награждается за огромный вклад в укрепление российской государственности и многолетний добросовестный труд.

«Наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Воробьева Юрия Леонидовича», — следует из документа.

Помимо этого, Путин наградил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени ряд сенаторов.

Накануне российский президент наградил турецкого предпринимателя орденом Дружбы.