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Россия
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Политика
Путин наградил зампреда СФ России орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
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    Путин наградил зампреда СФ России орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

    12:00  7 Ноября 2017
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    Путин наградил зампреда СФ России орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

    Москва, 7 ноября. Глава российского государства Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителя председателя Совета Федерации России Юрия Воробьева. Соответствующий указ во вторник размещен на официальном интернет-портале правовой информации. 

    Согласно тексту указа Воробьев награждается за огромный вклад в укрепление российской государственности и многолетний добросовестный труд.

    Путин наградил зампреда СФ России орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

    «Наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Воробьева Юрия Леонидовича», — следует из документа.

    Помимо этого, Путин наградил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени ряд сенаторов.

    Накануне российский президент наградил турецкого предпринимателя орденом Дружбы.

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #воробьев
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