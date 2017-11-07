«Египет наш»: Украинку, «зажавшую» стул россиянину из-за Крыма, высмеяли в Сети

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Москва, 7 ноября. Жительница Киева Дана Яровая написала на своей странице в Facebook о грандиозной «перемоге» (победе — укр.) над российским туристом на египетском курорте.

В итоге поведение украинки, отказавшейся отдать лишний стул туристу из РФ, пока тот не признает российским Крым частью Украины, резко осудили многочисленные пользователи социальной сети.

В начале ноября Яровая вместе со своей семьей отдыхала на одном из египетских курортов. По ее словам, в кафе к их столику подошел российский турист и попросил лишний стул. Вместо того, чтобы дать положительный ответ, украинка обескуражила оппонента неожиданным вопросом о принадлежности Крыма. При этом россиянин не растерялся и вежливо заявил о своей аполитичности. Яровая, признавшись в своем посте в том, что является «стервой», отказалась отдавать молодому человеку не нужный ей стул.

Мужчина ничего «признавать» не стал вообще. Он просто ушел от украинского стола.

Стоит отметить, что под записью Яровой появились десятки комментариев, большая часть из которых негативного характера, причем досталось как раз не россиянину.

«Конечно Египет наш, 60% за чертой бедности а они там с гордостью стульями торгуют. Противно,ей богу,примитивизм мышления полнейший», — написал пользователь Сергей Мальченко.

«Человек даже не очень понимает как это выглядит. В Египте!!! Ну приезжай ты в Крым или Донбас и поражай всех такими проверочными вопросами», — отметил Виталий Сапрыкин.

«Сколько уже таких текстов за четыре года было,человек из самой нищей страны Европы,стульями торгует», — отреагировал Евгений Самарский.

«В ответ на присоединение Крыма, ... ввели санкции против россиян в Египте)))! Теперь они жмут стулья, аннексируют шезлонги. И еще воруют тапочки у российских туристов», — пошутил пользователь Вугар Гасанов.

«Это пародийный акаунт? Не может здоровый человека нести такой бред», — возмутился Артем Непомнящий.