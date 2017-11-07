Ford тестирует в Нюрбургринге новый универсал Focus ST 

В Избранное

Вашингтон, 7 ноября. Американский концерн Ford тестирует на трассе Нюрбургринга новый универсал Ford Focus ST.

Дизайнеры и инженеры нового американского универсала Ford Focus ST сделали рестайлинг радиаторной решетки, изменили бампер и головную оптику. Автомобиль обзавелся новыми стойками подвески. Информация о технических характеристиках новинки держится в секрете, однако, по оценке экспертов, под капотом Ford Focus ST поставят двухлитровый дизельный силовой агрегат.

Известно, что у прежней модели стоял 250-сильный двигатель. По некоторым данным, речь идет о полуторалитровом турбированном агрегате на четыре цилиндра. Создатели Ford Focus ST планируют представить новинку в начале 2018 года.