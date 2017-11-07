Карелин назвал неадекватным призыв лишить сборную России гимна на Играх-2018

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Москва, 7 ноября. Призыв лишить сборную России гимна во время проведения зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году является неадекватным, заявил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной думы Александр Карелин.

Карелин отреагировал на призывы лишить российскую делегацию права участвовать в церемонии открытия Игр-2018, а также запретить исполнение российского гимна.

«Эти решения нисколько не адекватны, не синхронны и не симметричны (требованиям олимпийского движения. — Прим. ФАН), — констатировал спортсмен. — Это чисто тенденциозные требования, которые никак не соотносятся ни с действительностью, ни с местом нашего государства в мировом движении, ни с нашей репутацией».

Депутат подчеркнул, что России необходимо продолжать добиваться справедливости, настаивать на своей правоте. Карелин также напомнил, что во время проведения Олимпийских игр прекращаются все конфликты.