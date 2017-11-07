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Россия
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Спорт
Карелин назвал неадекватным призыв лишить сборную России гимна на Играх-2018
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    Карелин назвал неадекватным призыв лишить сборную России гимна на Играх-2018

    11:19  7 Ноября 2017
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    Карелин назвал неадекватным призыв лишить сборную России гимна на Играх-2018

    Москва, 7 ноября. Призыв лишить сборную России гимна во время проведения зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году является неадекватным, заявил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной думы Александр Карелин.

    Карелин отреагировал на призывы лишить российскую делегацию права участвовать в церемонии открытия Игр-2018, а также запретить исполнение российского гимна.

    «Эти решения нисколько не адекватны, не синхронны и не симметричны (требованиям олимпийского движения. — Прим. ФАН), — констатировал спортсмен. — Это чисто тенденциозные требования, которые никак не соотносятся ни с действительностью, ни с местом нашего государства в мировом движении, ни с нашей репутацией».

    Депутат подчеркнул, что России необходимо продолжать добиваться справедливости, настаивать на своей правоте. Карелин также напомнил, что во время проведения Олимпийских игр прекращаются все конфликты.

    Карелин назвал неадекватным призыв лишить сборную России гимна на Играх-2018

    «А нас пытаются поставить в состояние каких-то изгоев», — цитирует его «Р-Спорт».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #госдума #олимпийские игры #2018 #пхенчхан #депутат #гимн #карелин
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