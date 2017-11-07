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Россия
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Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» захватили два поселения на севере провинции
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    Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» захватили два поселения на севере провинции

    11:24  7 Ноября 2017
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    Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» захватили два поселения на севере провинции

    Хама, 7 ноября. Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра»1 начали наступление в северной части провинции Хама под прикрытием артиллерийского огня.

    Военные источники в Сирии сообщили, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) провели массированную артподготовку и начали наступление в районе населенных пунктов Ум Тарики и Ум Хазием. Отмечается, что правительственные войска были вынуждены отступить и поселения перешли под контроль джихадистов.

    Сирийские военные готовят контратаку и в данный момент совершают обходной маневр. В результате наступления от террористов освобожден населенный пункт Сахра Шумали, расположенный к югу от основного оплота боевиков в провинции Хама Аль-Рахаджан.

    Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» захватили два поселения на севере провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #саа #джебхат ан-нусра
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