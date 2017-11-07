Милонов отреагировал на атаку вандалов на Вечный огонь в Киеве

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Неизвестные залили цементом мемориал «Вечный огонь» в парке Славы в Киеве, сообщил сайт украинского телеканала «Эспрессо».

Это сделали настоящие вандалы — люди без совести, без памяти, без нравственных основ, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов.

По данным украинских журналистов, во вторник утром в местное отделение полиции позвонил прохожий, который заметил, что мемориал советским воинам был безнадежно испорчен.

«Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него неизвестные оставили еще восемь ведер», — значится в сообщении.

«Если это сделали радикалы по указке киевских властей, я ничуть не удивлюсь. Так поступают рядовые отморозки, которые воодушевлены той атмосферой, которая витает на Украине. В данной ситуации для них Вечный огонь не является мемориалом героев, он для них напоминание о тех людях, которые уничтожили их духовных лидеров. Это их генетическая, крысиная память», — заявил Милонов.

Кроме того народный избранник отметил, что «Киев же пошел по пути абсолютной амнезии». Для украинских политиков важно ликвидировать все, что напоминает рядовым украинцам об их истории.

«Им нужно создать новую историю и вот этими Оруэлловскими стандартами, советами из его антиутопии, они живут и пытаются создать «укропитека» — нового человека, без совести, без памяти и без каких-то нравственных основ», — продолжает депутат.

По мнению собеседника ФАН, ситуация с осквернением советских памятников на территории Украины останется неизменной до тех пор, пока киевский режим не получит должной правовой оценки от западных лидеров.

«Нужно понимать, что подобного у себя не допускают даже те западные страны, у которых ненависть к России и русским пропагандируется на государственном уровне. Чем недоразвитее страна, тем она более зависима от мнения влиятельных лиц, чем более «шестерочное» у нее положение, тем более агрессивней там русофобские настроения. Больше всего гавкают самые ничтожные и ситуация с цементом — отличный пример. Те, кто из себя ничего не представляют, пытаются себе выбить некие бонусы вот такими дешевыми способами», — заключил российский политик.

В настоящее время киевские стражи правопорядка выясняют все обстоятельства инцидента. Напомним, это уже не первый случай вандализма по отношению к Вечному огню. Так, в апреле этого года неизвестные похитили бронзовые детали мемориала.