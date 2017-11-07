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Россия
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Украина
Хмельницкая АЭС отключила первый энергоблок
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    Хмельницкая АЭС отключила первый энергоблок

    11:06  7 Ноября 2017
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    Хмельницкая АЭС отключила первый энергоблок

    Киев, 7 ноября. Энергоблок №1 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети. Как говорится в сообщении компании «Энергоатом», соответствующие меры были приняты в связи с проведением планового ремонта.

    Согласно приведенным данным, в настоящее время на украинских атомных станциях в работе 12 из 15 энергоблоков. Сейчас экологическое, противопожарное и радиационное состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы, за прошедшие сутки станциями выработано 239,51 миллиона кВт.ч электроэнергии.

    Отметим, что Хмельницкая АЭС находится в городе Нетешин на территории Хмельницкой области. Основным назначением станции является покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт.

    Хмельницкая АЭС отключила первый энергоблок

    Напомним, в августе отключался четвертый энергоблок Ровенской АЭС из-за срабатывания энергозащиты. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #хмельницкая аэс
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