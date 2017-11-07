«Хезболла» и САА при поддержке ВКС РФ готовятся к финальной битве с ИГ в Абу-Кемале

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Сирия, 7 ноября. Согласно сообщениям медиа-активистов а также военной пресс-службы «Хезболлы»,САА и союзники добрались до еще одной точки на границе Сирии и Ирака.

В окрестностях города Абу-Кемаль идёт подготовка к штурму финального оплота боевиков ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Группировки правительственных сил, действующих по обе стороны границы, замерли перед атакой.

Несколькими днями ранее, по целям боевиков в Абу-Кемале и близлежащих опорных пунктах был нанесен удар крылатыми ракетами «Калибр» с подлодок ВМФ РФ «Нижний Новгород» и «Колпино». Со стороны ВКС РФ удар наносили Ту-95 «Медведи» - атаковав укрепления боевиков высокоточными КАБ (Корректируемые авиабомбы).

В Ираке продвигаются силы «Хашд аш-Шааби», федеральная полиция и контртеррористическая служба. В Сирии вдоль границы идет САА, а также «Лива аль-Фатимийюн», КСИР и «Хезболла». Также согласно ряду источников, после выхода к границе, союзники против ИГИЛ координируют действия, и, возможно, будут штурмовать Абу-Кемаль совместно.

1 Организация запрещена на территории РФ.