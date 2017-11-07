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Россия
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«Хезболла» и САА при поддержке ВКС РФ готовятся к финальной битве с ИГ в Абу-Кемале
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    «Хезболла» и САА при поддержке ВКС РФ готовятся к финальной битве с ИГ в Абу-Кемале

    11:06  7 Ноября 2017  /обновлено: 11:54  07 Ноября 2017
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    «Хезболла» и САА при поддержке ВКС РФ готовятся к финальной битве с ИГ в Абу-Кемале

    Сирия, 7 ноября. Согласно сообщениям медиа-активистов а также военной пресс-службы «Хезболлы»,САА и союзники добрались до еще одной точки на границе Сирии и Ирака.

    В окрестностях города Абу-Кемаль идёт подготовка к штурму финального оплота боевиков ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Группировки правительственных сил, действующих по обе стороны границы, замерли перед атакой.

    Несколькими днями ранее, по целям боевиков в Абу-Кемале и близлежащих опорных пунктах был нанесен удар крылатыми ракетами «Калибр» с подлодок ВМФ РФ «Нижний Новгород» и «Колпино». Со стороны ВКС РФ удар наносили Ту-95 «Медведи» - атаковав укрепления боевиков высокоточными КАБ (Корректируемые авиабомбы).

    В Ираке продвигаются силы «Хашд аш-Шааби», федеральная полиция и контртеррористическая служба. В Сирии вдоль границы идет САА, а также «Лива аль-Фатимийюн», КСИР и «Хезболла». Также согласно ряду источников, после выхода к границе, союзники против ИГИЛ координируют действия, и, возможно, будут штурмовать Абу-Кемаль совместно.

    «Хезболла» и САА при поддержке ВКС РФ готовятся к финальной битве с ИГ в Абу-Кемале

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #ирак #хезболла #ксир
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