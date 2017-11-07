Стоимость нефти марки Brent превысила $64 впервые с июня 2015 года

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Москва, 7 ноября. Цена на нефть марки Brent поднялась выше 64 долларов за баррель вечером в понедельник.

Несмотря на падение на 0,12% по данным на утро вторника, стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent не опустилась ниже отметки в 64 доллара и составила 64,19 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,01% — до 57,34 доллара за баррель.

Эксперты связывают изменение стоимости сырья с задержанием около 40 влиятельных лиц Саудовской Аравии, в число которых вошли члены королевской семьи, экс-министры, военные и бизнесмены. Другие аналитики называют в числе причин снижения цен страх участников рынка за стабильность поставок.

Руководитель центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин озвучил прогноз, что цена на нефть в конце 2017 года и в 2018 году будет в диапазоне 55-60 долларов за баррель.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Саудовской Аравии задержали 11 принцев по подозрению в коррупции.