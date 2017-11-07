Сирия: военная полиция РФ обеспечила безопасность гумконвоя ООН в провинции Даръа

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Даръа, 7 ноября. Российские военные полицейские сопроводили гуманитарный конвой с грузом медикаментов и провианта для жителей Сирии.

Военное ведомство России сообщило, что военнослужащие РФ обеспечили безопасность прохождения гуманитарной колонны Организации Объединенных Наций, которая доставила груз весом в 117 тонн в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Даръа. Местные жители получили продуктовые наборы и лекарственные препараты.

Отмечается, что российские военные врачи за минувшие сутки оказали медицинскую помощь 93 мирным жителям. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон продолжают переговоры с лидерами вооруженных формирований в провинциях Эль-Кунейтра, Дамаск, Хомс, Хама и Алеппо.