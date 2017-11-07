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Курды призывают Багдад к переговорам
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    Курды призывают Багдад к переговорам

    10:45  7 Ноября 2017
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    Курды призывают Багдад к переговорам

    Эрбиль, 7 ноября. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил, что власти автономии готовы к переговорам.

    Премьер-министр Курдистана отметил, что Региональное правительство Курдистана готово участвовать в диалоге с Багдадом для того, чтобы разрешить все споры на конституционных основаниях.

    Барзани подчеркнул, что проблемы, существующие между правительством Ирака и курдской автономией, не могут быть разрешены военным путем. Премьер-министр предложил Багдаду ввести режим полного прекращения огня.

    На специальной пресс-конференции Барзани отметил, что Эрбиль поддерживает связи с Ираном и Турцией и хочет жить в согласии со своими соседями.

    Курды призывают Багдад к переговорам

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #нечирван барзани #эрбиль
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