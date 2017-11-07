Курды призывают Багдад к переговорам

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Эрбиль, 7 ноября. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил, что власти автономии готовы к переговорам.

Премьер-министр Курдистана отметил, что Региональное правительство Курдистана готово участвовать в диалоге с Багдадом для того, чтобы разрешить все споры на конституционных основаниях.

Барзани подчеркнул, что проблемы, существующие между правительством Ирака и курдской автономией, не могут быть разрешены военным путем. Премьер-министр предложил Багдаду ввести режим полного прекращения огня.

На специальной пресс-конференции Барзани отметил, что Эрбиль поддерживает связи с Ираном и Турцией и хочет жить в согласии со своими соседями.