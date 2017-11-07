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В ФАС рассказали, когда начнется продажа билетов в плацкарт на 2018 год
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    В ФАС рассказали, когда начнется продажа билетов в плацкарт на 2018 год

    10:58  7 Ноября 2017
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    В ФАС рассказали, когда начнется продажа билетов в плацкарт на 2018 год

    Москва, 7 ноября. Продажа железнодорожных билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования на будущий год должна стартовать не позднее 18 ноября 2017 года. Об этом во вторник сообщается на сайтах Федеральной антимонопольной службы и министерства транспорта РФ. 

    По информации ФАС, следуя правилам перевозок, продажа билетов должна начаться за 45 суток.

    «Продажа билетов на 1 января 2018 года должна открыться не позднее, чем 18 ноября», — говорится на сайте ФАС.

    В ФАС рассказали, когда начнется продажа билетов в плацкарт на 2018 год

    Напомним, в РЖД заявили, что с 3 ноября этого года на некоторое время прекращена продажа билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся с 1 января будущего года, по причине отсутствия решения ФАС о ценах на пассажирские перевозки на 2018 год.

    Позже в совместном сообщении ФАС, министерства транспорта и РЖД, опубликованного в Telegram-канале службы, отмечалось, что Минтранс совместно с ФАС разработают общую позицию по этим тарифам, а продажи билетов на 2018 год начнутся не позднее 16 ноября.

    Автор: Дана Балан
    #россия #фас #минтранс #ржд #билеты #плацкарт
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