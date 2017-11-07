Путин включил экс-главкома ВКС РФ Бондарева в состав коллегии Военно-промышленной комиссии

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Москва, 7 ноября. Экс-главком ВКС РФ, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев включен в состав коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, Бондарев внесен «в состав Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и в состав коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации».

На основании этого же указа экс-глава комитета Совфеда по обороне и безопасности, сенатор Виктор Озеров исключен из состава коллегии ВПК.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин включен в состав комиссии.

Напомним, ранее Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект, по которому Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ