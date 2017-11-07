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Экономика
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Россия
Путин включил экс-главкома ВКС РФ Бондарева в состав коллегии Военно-промышленной комиссии
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    Путин включил экс-главкома ВКС РФ Бондарева в состав коллегии Военно-промышленной комиссии

    10:53  7 Ноября 2017
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    Путин включил экс-главкома ВКС РФ Бондарева в состав коллегии Военно-промышленной комиссии

    Москва, 7 ноября. Экс-главком ВКС РФ, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев включен в состав коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 

    Как говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, Бондарев внесен «в состав Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и в состав коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации».

    На основании этого же указа экс-глава комитета Совфеда по обороне и безопасности, сенатор Виктор Озеров исключен из состава коллегии ВПК.

    Глава Минэкономразвития Максим Орешкин включен в состав комиссии.

    Напомним, ранее Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект, по которому Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #озеров #бондарев
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