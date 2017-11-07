В Госдуме рассказали, почему решение Хрущева передать Крым Украине было незаконным

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Отмена советских законодательных актов о передаче Крыма в состав Украинской ССР положит конец всем претензиям Киева на полуостров. Такое мнение накануне озвучил в Ливадийском дворце первый заместитель председателя комитета ГД РФ по делам СНГ Константин Затулин.

«Я считаю, что мы должны в Государственной думе и Совете Федерации, как законодательная власть в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, принять решение об отмене актов 1954 года. Потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, море и лишили Украину ее родного, дорогого и ей принадлежащего, что является полнейшей неправдой — исторической и фактической», — заявил депутат в ходе международной конференции «Форум друзей Крыма».

Федеральное агентство новостей обратилось к Константину Затулину за дополнительным пояснением по данному вопросу. Прежде всего, парламентарий отметил, что, по большому счету, вопрос о территориальной принадлежности Крыма был закрыт и исчерпан еще в 2014 году. Тогда подавляющее большинство крымчан проголосовали за возвращение своего полуострова в состав России. Столь показательные результаты крымского референдума убедили многих в России, что нет нужды «возвращаться к прошлому» и обсуждать крымскую тему в каком-то еще ракурсе.

«Я отдаю должно этому подходу, но должен сказать, что на практике все последние годы мы сталкиваемся с агрессивной риторикой украинской стороны, которая базируется на том, что Крым, Ялта и Севастополь — это исконные земли Украины, всегда ей принадлежащие и незаконно отобранные Россией. На несведущих людей — особенно на представителей общественности в Западной Европе — подобные заявления производят определенное впечатление», — пояснил Затулин в беседе с корреспондентом ФАН.

Упразднение решение 1954 года выбьет почву из-под ног наиболее русофобски настроенных киевских ораторов. Отмена советских актов — также полностью оправдана с легальной точки зрения. Все же при их принятии Президиум Верховного совета СССР допустил массу юридических ошибок.

«Попросту говоря, из процедуры принятия решения о передачи Крыма в состав УССР выпало целое необходимое звено. Более того, изменение границ союзных республик должно было сопровождаться опросом общественного мнения или референдумом. Но никто в Президиуме не потрудился узнать у наших дедов, отцов и матерей, простых советских граждан, что они думают на этот счет. Передать Крым Украине было незаконным и волюнтаристским решением. Сегодня это решение является поводом для всего рода инсинуаций в отношении России», — продолжает парламентарий.

Денонсация советских актов 1954 года, считает Затулин, заставит многих задуматься об оправданности и легитимности претензий официального Киева к России и Крыму. «Конечно, я не имею в виду людей, которые заведомо настроены против Российской Федерации и уверены, что все, что она делает, — это зло. Я также не берусь говорить за Украину, о том, что такое решение ее отрезвит. Тем не менее даже на Западе есть еще большое число людей, которые сомневаются в том, кому именно должен принадлежать Крым, и не особо хорошо разбираются в данном вопросе. Для них, по крайней мере, отмена советских решений 1954 может стать основанием поддержать волеизъявление крымчан и признать полуостров российским. Это мое абсолютное убеждение», — подчеркивает первый зампред думского комитета по делам СНГ.

«Я знаю, что власти Крыма поддерживают меня в этом вопросе. Я, конечно, намерен провести консультации и во фракции (Константин Затулин принадлежит к партии «Единая Россия» — прим. ФАН), и в Госдуме. Но, мне кажется, нет ничего экзотического и запретного в том, чтобы вернуться к вопросу актов 1954 года даже спустя много лет. Россия является правопреемником Советского Союза. Значит, Федеральное собрание Российской Федерации — единственный законодательный орган, который вправе обсуждать данную тему», — подводит итог Константин Затулин.

Напомним, что в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никиты Хрущева выступил с инициативой вывести Крым из состава РСФСР и передать его УССР. Президиум Верховного совета СССР поддержал предложение главы советского государства и передал Крым Украине своим решением от 19 февраля того же года.