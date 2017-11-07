«Тартус» и «Хмеймим» останутся военными базами РФ в САР после победы над ИГ

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Москва, 7 ноября. Согласно сообщению заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, базы «Тартус» и «Хмеймим» продолжат функционировать и после уничтожения ИГИЛ1.

Олег Сыромолотов, заместитель министра иностранных дел России, заявил, что военные базы России «Хмеймим» и «Тартус» будут действовать и после полного уничтожения сил «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Также им было подчеркнуто, что процесс вывода группировки российских войск из САР будет зависеть от оперативной ситуации.

Напомним — около 10% территории Сирийской Арабской Республики находятся под контролем боевиков ИГИЛ. Преимущественно — в провинции Дейр эз-Зор, где в настоящее время идет операция САА, ВКС РФ и дружественных Сирии иррегулярных формирований.

Базы в «Тартусе» и «Хмеймим» — опора успеха в войне с террористами. С «Хмеймим» сделаны сотни вылетов ВКС РФ, как боевых, так и гуманитарных. «Тартус» же — морская база, расширенная из пункта МТО. Именно через этот порт в провинцию Латакия была доставлена большая часть грузов военного и гражданского, а также гуманитарного назначения.

1 Организация запрещена на территории РФ.