Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: военная полиция РФ обеспечила безопасность гумконвоя ООН в провинции Даръа
Весь мир
Видеодайджест новостей, утро 7 ноября 2017 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Видеодайджест новостей, утро 7 ноября 2017 года

    В Сирии ранены четверо российских журналистов и пятеро военных. США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе. Захарченко заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей ВСУ.
    10:45 7 Ноября 2017
    419

     

     

    В Сирии ранены четверо российских журналистов и пятеро военных

    Видеодайджест новостей, утро 7 ноября 2017 года

    Министерство обороны России сообщило о ранении пятерых военнослужащих и четверых журналистов телеканалов НТВ и «Звезда». Журналисты и военные пострадали во время взрыва фугаса в жилом квартале сирийского Дейр-эз-Зора. Пострадавших оперативно доставили на авиабазу «Хмеймим», им оперативно оказали медицинскую помощь. Как уточнили представители российского оборонного ведомства, их жизни ничего не угрожает.
     

    США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе

    Видеодайджест новостей, утро 7 ноября 2017 года

    Командование военной группировки США в Сирии не обеспечило доступ представителям ООН, а также других международных гуманитарных организаций в сирийский лагерь Эр-Рукбан, где продолжает стремительно ухудшаться гуманитарная обстановка. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в САР.
    С наступлением сезона дождей начала резко ухудшаться гуманитарная обстановка в лагере беженцев Эр-Рукбан, расположенного в населенном пункте Ат-Танф провинции Хомс. Данный лагерь находится внутри зоны, которую контролируют вооруженные силы США.
     

    Захарченко заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей ВСУ

    Видеодайджест новостей, утро 7 ноября 2017 года

    Глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что в Донбассе уничтожены две артиллерийские батареи украинских силовиков.
    «За вчерашний день во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожено три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь по Донецку… Мы это все не оставили без ответа», - заявил Захарченко.
    Напомним, в воскресенье ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Донецка.
     

    Рэпера Гнойного избили в Петербурге

    Видеодайджест новостей, утро 7 ноября 2017 года

    Неизвестные избили популярного рэпера Вячеслава Машнова (выступает под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС) в Петербурге. Инцидент произошел в районе парковки у клуба Aurora Concert Hall, в котором должен был состояться концерт Машнова. Известно, что на музыканта напали семь человек. Хулиганы пока не были задержаны. Несмотря на нападение, рэпер решил выступать, однако вышел на сцену в маске.
     

    Пассажирский самолет с двумя пилотами разбился в Приамурье

    Видеодайджест новостей, утро 7 ноября 2017 года

    В аэропорту поселка Экичман в Амурской области разбился самолет Ан-2. Воздушное судно упало между взлетно-посадочной полосой и жилым домом. После падения машина полностью сгорела, к месту аварии выехали расчеты местной пожарной части.
    В момент крушения на борту самолета находились два пилота. Одни из них погиб, второй получил резаные раны и отказался от госпитализации.
    Оглавление
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях
    Самое обсуждаемое
    Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

    Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

    9:56   7 Ноября 2017
    472
    В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

    В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

    9:53   7 Ноября 2017
    2469
    Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

    Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

    5:12   7 Ноября 2017
    1331
    Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

    Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

    23:04   6 Ноября 2017
    3366