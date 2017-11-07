Видеодайджест новостей, утро 7 ноября 2017 года

Захарченко заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей ВСУ

Глава ДНР Александр Захарченко сообщил , что в Донбассе уничтожены две артиллерийские батареи украинских силовиков.

«За вчерашний день во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожено три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь по Донецку… Мы это все не оставили без ответа», - заявил Захарченко.

Напомним, в воскресенье ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Донецка.