Видеодайджест новостей, утро 7 ноября 2017 года

В Сирии ранены четверо российских журналистов и пятеро военных
Министерство обороны России сообщило
о ранении пятерых военнослужащих и четверых журналистов телеканалов НТВ и «Звезда». Журналисты и военные пострадали во время взрыва фугаса в жилом квартале сирийского Дейр-эз-Зора. Пострадавших оперативно доставили на авиабазу «Хмеймим», им оперативно оказали медицинскую помощь. Как уточнили представители российского оборонного ведомства, их жизни ничего не угрожает.
США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе
Командование военной группировки США в Сирии не обеспечило
доступ представителям ООН, а также других международных гуманитарных организаций в сирийский лагерь Эр-Рукбан, где продолжает стремительно ухудшаться гуманитарная обстановка. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в САР.
С наступлением сезона дождей начала резко ухудшаться гуманитарная обстановка в лагере беженцев Эр-Рукбан, расположенного в населенном пункте Ат-Танф провинции Хомс. Данный лагерь находится внутри зоны, которую контролируют вооруженные силы США.
Захарченко заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей ВСУ
Глава ДНР Александр Захарченко сообщил
, что в Донбассе уничтожены две артиллерийские батареи украинских силовиков.
«За вчерашний день во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожено три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь по Донецку… Мы это все не оставили без ответа», - заявил Захарченко.
Напомним, в воскресенье ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Донецка.
Рэпера Гнойного избили в Петербурге
Неизвестные избили
популярного рэпера Вячеслава Машнова (выступает под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС) в Петербурге. Инцидент произошел в районе парковки у клуба Aurora Concert Hall, в котором должен был состояться концерт Машнова. Известно, что на музыканта напали семь человек. Хулиганы пока не были задержаны. Несмотря на нападение, рэпер решил выступать, однако вышел на сцену в маске.
Пассажирский самолет с двумя пилотами разбился в Приамурье
В аэропорту поселка Экичман в Амурской области разбился
самолет Ан-2. Воздушное судно упало между взлетно-посадочной полосой и жилым домом. После падения машина полностью сгорела, к месту аварии выехали расчеты местной пожарной части.
В момент крушения на борту самолета находились два пилота. Одни из них погиб, второй получил резаные раны и отказался от госпитализации.