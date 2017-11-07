Китайский SAIC и GM представили «убийцу» Hyundai Creta

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Гуанчжоу, 7 ноября. Компании SAIC и General Motors презентовали на автосалоне в Гуанчжоу новый семиместный кроссовер Baojun 530, который эксперты уже окрестили «убийцей» Hyundai Creta.

Автомобиль, по сути, представляет собой удлиненный вариант китайского бестселлера Baojun 510. Дизайн автомобилей практически идентичен, кроме пересмотренных бамперов и фар.

Длина Baojun 530 составляет 4 655 мм, ширина — 1 835 мм, высота — 1 760 мм, расстояние между осями — 2 750 мм.

Предположительно, переднеприводный автомобиль выйдет в продажу в двух модификациях: с 1,8-литровым атмосферным двигателем в 137 л.с. или с 1,5-литровым турбомотором в 150 л.с. На выбор покупателя пятиступенчатая «механика» или «робот» iAMT.

Китайско-американский паркетник рассматривается производителями как серьезный конкурент Hyundai Creta.

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