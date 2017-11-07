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Технологии
Китайский SAIC и GM представили «убийцу» Hyundai Creta
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    Китайский SAIC и GM представили «убийцу» Hyundai Creta

    10:30  7 Ноября 2017
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    Китайский SAIC и GM представили «убийцу» Hyundai Creta

    Гуанчжоу, 7 ноября. Компании SAIC и General Motors презентовали на автосалоне в Гуанчжоу новый семиместный кроссовер Baojun 530, который эксперты уже окрестили «убийцей» Hyundai Creta.

    Автомобиль, по сути, представляет собой удлиненный вариант китайского бестселлера Baojun 510. Дизайн автомобилей практически идентичен, кроме пересмотренных бамперов и фар.

    Китайский SAIC и GM представили «убийцу» Hyundai Creta

    Длина Baojun 530 составляет 4 655 мм, ширина — 1 835 мм, высота — 1 760 мм,  расстояние между осями — 2 750 мм.

    Предположительно, переднеприводный автомобиль выйдет в продажу в двух модификациях: с 1,8-литровым атмосферным двигателем в 137 л.с. или с 1,5-литровым турбомотором в 150 л.с. На выбор покупателя пятиступенчатая «механика» или «робот» iAMT.

    Китайско-американский паркетник рассматривается производителями как серьезный конкурент Hyundai Creta.

    Ранее сообщалось, что американская компания GM может начать сборку узбекских автомобилей на заводе в Петербурге.

    Напомним, российские автоэксперты составили рейтинг из десяти самых дешевых автомобилей, доступных на авторынке в России. Все три верхние строчки рейтинга заняли модели от «АвтоВАЗа».

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #китай #авто #gm
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