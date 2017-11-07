Сирия сегодня: США отрицают подготовку «умеренных», Совбез ООН обсудит доклад по химатаке

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Сирия, 7 ноября. Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами отрицает подготовку новой «умеренной оппозиции». Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) обсудит доклад экспертов по химической атаке на территории Сирийской Арабской Республики (САР). США не обеспечили доступ ООН в Эр-Рукбан. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Опровержение

Американская коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) опровергает информацию, что в районе базы Эт-Танф на юге САР ведется подготовка новых сил так называемой «умеренной оппозиции», как передавали российские военные. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время единственной группой, которую коалиция поддерживает на юге Сирии, является «Магавир Эс-Саура». Она надежный партнер и эффективная воюющая сила в кампании против «Исламского государства»1, и мы продолжим поддерживать их усилия по борьбе с ИГ1 в Сирии», — заявили в пресс-службе коалиции.

Напомним, российский Центр по примирению враждующих сторон в САР сообщил, что, по заявлениям очевидцев, Соединенные Штаты развернули у сирийского Эр-Рукбана лагерь. Туда съезжаются боевики, из которых американцы формируют очередную «умеренную оппозицию». Ее основой стали группировки «Куват Шахид Ахмад Абду», «Джейш Асуад Аш-Шаркия» («Восточные львы») и «Лива Шухада Аль-Карьятейн» (Бригада шахидов «Аль-Карьятейна»).

Отметим, что коалиция подтвердила, что ранее поддерживала еще одну группу в САР — «Шухада Аль-Карьятейн».

«Однако, ближе к концу июля 2017 года «ШК» в одностороннем порядке и без разрешения коалиции провела патрулирование за пределами согласованной зоны предотвращения конфликтов около Эт-Танф и осуществляла деятельность, не направленную на борьбу с ИГ. Коалиция больше не поддерживает ШК», — рассказали в коалиции.

Как ранее заявляли в международной коалиции, вокруг военной базы в Эт-Танф работает согласованная с российскими военными 55-ти километровая зона предотвращения конфликтов, в которую не должны заходить правительственные силы САР и их союзники. В июне по этой причине в районе Эт-Танфа произошли вооруженные столкновения проправительственных сил и коалиции.

Доклад ООН

Совбез ООН во вторник, 7 ноября, официально рассмотрит экспертный доклад по химическим атакам в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше. При этом останется не решенным вопрос дальнейшей работы совместной миссии ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия на территории САР.

Эксперты организации пришли к выводу, что в первом случае «Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина», а во втором ИГИЛ1 несет ответственность за применение сернистого иприта.

В свою очередь Россия ранее назвала доклад непрофессиональным. Более того, за полгода так и не были представлены реальные доказательства, которые могли доказать причастность официального Дамаска к использованию химического оружия.

Не обеспечило доступ

Командование группировки американских ВС не обеспечило доступ представителям ООН и международным гуманитарным организациям в сирийский лагерь Эр-Рукбан, где складывается тяжелая гуманитарная ситуация. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

«В ходе заседания трехсторонней целевой гуманитарной рабочей группы отмечено, что с наступающим сезоном дождей резко ухудшается гуманитарная ситуация в лагере беженцев Эр-Рукбан (населённый пункт Эт-Танф, провинция Хомс), находящийся внутри зоны, контролируемой группировкой вооруженных сил США. До настоящего времени доступ представителей ООН и других международных гуманитарных организаций с территории Сирии в лагерь Эр-Рукбан командованием группировки вооружённых сил США в Эт-Танфе не обеспечен», — говорится в сообщении.

Как сообщает Газета.ru, Москва, официальный Дамаск и ООН продолжают сотрудничество по вопросам доставки гуманитарной помощи в Эр-Рукбан.

1 Организация запрещена на территории РФ.