Вандалы залили цементом Вечный огонь в центре Киева

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Киев, 7 ноября. Сегодня утром прохожие обнаружили, что Вечный огонь в парке Вечной Славы в Киеве был залит цементом. Украинская полиция проводит проверку по факту происшествия.

Как сообщили украинские СМИ, Вечный огонь у Памятника Вечной Славы был залит цементом, который принесли в ведрах. Полиция обнаружила восемь ведер, в беспорядке разбросанных по памятнику.

«Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него неизвестные оставили еще восемь ведер», — сообщают украинские СМИ.

На данный момент полиция проводит проверку в связи с фактом вандализма, устанавливаются причастные к преступлению.

Ранее «Газета.ru» сообщала о нападении на второго секретаря американского посольства в Киеве. Пятеро неизвестных напали на дипломата США на Майдане независимости с криками «Иностранцы, убирайтесь прочь!»