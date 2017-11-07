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Россия
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Украина
Вандалы залили цементом Вечный огонь в центре Киева
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    Вандалы залили цементом Вечный огонь в центре Киева

    11:23  7 Ноября 2017
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    Вандалы залили цементом Вечный огонь в центре Киева

    Киев, 7 ноября. Сегодня утром прохожие обнаружили, что Вечный огонь в парке Вечной Славы в Киеве был залит цементом. Украинская полиция проводит проверку по факту происшествия.

    Как сообщили украинские СМИ, Вечный огонь у Памятника Вечной Славы был залит цементом, который принесли в ведрах. Полиция обнаружила восемь ведер, в беспорядке разбросанных по памятнику.

    «Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него неизвестные оставили еще восемь ведер», — сообщают украинские СМИ.

    На данный момент полиция проводит проверку в связи с фактом вандализма, устанавливаются причастные к преступлению.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о нападении на второго секретаря американского посольства в Киеве. Пятеро неизвестных напали на дипломата США на Майдане независимости с криками «Иностранцы, убирайтесь прочь!»

    Автор: Валентин Меликов
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