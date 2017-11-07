Вандалы залили цементом Вечный огонь в центре Киева
Киев, 7 ноября. Сегодня утром прохожие обнаружили, что Вечный огонь в парке Вечной Славы в Киеве был залит цементом. Украинская полиция проводит проверку по факту происшествия.
Как сообщили украинские СМИ, Вечный огонь у Памятника Вечной Славы был залит цементом, который принесли в ведрах. Полиция обнаружила восемь ведер, в беспорядке разбросанных по памятнику.
«Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него неизвестные оставили еще восемь ведер», — сообщают украинские СМИ.
В Киеве вандалы залили цементом мемориал Вечный огонь#Киев #вандалыhttps://t.co/9u1dEaHiYV pic.twitter.com/vx2OwLFnpa— 112.ua (@news112ua) November 7, 2017
На данный момент полиция проводит проверку в связи с фактом вандализма, устанавливаются причастные к преступлению.
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