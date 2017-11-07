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В ДНР рассказали о сокращении числа выпущенных ВСУ снарядов в шесть раз
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    В ДНР рассказали о сокращении числа выпущенных ВСУ снарядов в шесть раз

    10:28  7 Ноября 2017
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    В ДНР рассказали о сокращении числа выпущенных ВСУ снарядов в шесть раз

    Донецк, 7 ноября. Количество обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие стуки уменьшилось. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

    Как отметили в ведомстве, в шесть раз сократилось число примененных по территории республики боеприпасов. Если накануне украинские силовики выпустили по ДНР 2126 боеприпасов, то ко вторнику их стало 335 единиц.

    Так, в донецком направлении минометы калибром 120 миллиметров применялись один раз. Киевские военные выпустили пять мин. Минометы калибром 82 миллиметра использовали дважды и выпустили девять мин. Также не территории ДНР нашли 181 гранату.

    Также обстреливали в мариупольском и горловском направлениях. ВСУ выпустили в общей сложности по этим направлениям 20 мин и 90 гранат.

    Ранее обстановка в ДНР обострилась. Украинские силовики в воскресенье обстреляли жилые кварталы Донецка. Были выпущены 450 снарядов РСЗО «Град». В результате действий ВСУ были травмированы два мирных жителя. Бойцы ВСУ признались журналистам, что стреляют по Донбассу вслепую. В ДНР назвали причину обострения в Донбассе. 

    В ДНР рассказали о сокращении числа выпущенных ВСУ снарядов в шесть раз

    Автор: Алия Садыкова
    #днр #всу #обстрел #донецк
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