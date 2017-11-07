Российские военные сдали более 100 литров крови для больных Армении

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Ереван, 7 ноября. В Гюмри и Ереване более 300 военнослужащих российской военной базы Южного военного округа на безвозмездной основе сдали кровь нуждающимся больным и жителям Армении, говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

«В среднем каждый военнослужащий сдал порядка 200 миллилитров, а опытные доноры — 350–400 миллилитров крови, — указано в сообщении. — В общем, было собрано более 100 литров крови и ее компонентов».

Забор крови проводили специалисты филиала военного клинического госпиталя ЮВО.

Медпункты, где проводился забор компонентов крови, оснащены необходимым оборудованием и реактивами для исследования группы крови, ее резус-фактора, а также для проведения экспресс-анализа на наличие инфекций.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших суток российские военные в Сирии провели две гуманитарные акции.