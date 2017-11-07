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Россия
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Происшествия
Автомобиль взорвался на юге Израиля, есть пострадавшие
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    Автомобиль взорвался на юге Израиля, есть пострадавшие

    11:33  7 Ноября 2017
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    Автомобиль взорвался на юге Израиля, есть пострадавшие

    Ашдод, 7 ноября. Два человека получили ранения в результате взрыва автомобиля неподалеку от жилого дома в израильском городе Ашдод. Соответствующую информацию распространила пресс-служба полиции Израиля.

    «Поступили сообщения о взрыве автомобиля на улице Кинерет в Ашдоде. Полиция начала расследование», — указано в сообщении полиции.

    На распространенных пресс-службой полиции фотографиях — два полностью выгоревших автомобиля на стоянке перед домом. Еще несколько машин получили менее значительные повреждения.

    Как сообщили медики, пострадали двое мужчин 45 и 48 лет. Один из них находится в состоянии средней тяжести; другой получил тяжелые ранения, но врачи спасли его жизнь.

    Автомобиль взорвался на юге Израиля, есть пострадавшие

    В полиции уверены, что произошедшее не является попыткой теракта — по предварительным данным, это попытка заказного убийства в ходе вражды между различными израильскими преступными группировками.

    Автор: Валетин Меликов
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