Сирия: РФ зафиксировала девять нарушений в провинциях Алеппо, Хомс и Дамаск

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Москва, 7 ноября. Россия в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки девять нарушений, Турция — два. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, российская сторона зафиксировала девять случаев беспорядочной стрельбы в таких провинциях, как Алеппо, Хомс и Дамаск. Больше всего нарушений пришлось на провинцию Алеппо — семь.

Анкара сообщила о двух нарушениях в провинции Дамаск.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (7 ноября 2017 г.) https://t.co/iV2CIXSBlF pic.twitter.com/QikX9ZKzi4 — Минобороны России (@mod_russia) November 7, 2017

В Минобороны РФ отмечают, что ситуация в зонах деэскалации стабильная.

Большинство случаев стрельбы из стрелкового вооружения зафиксированы в районах, подконтрольных боевикам экстремистских группировок «Джабхат ан-Нусра» и ИГ1 (обе — запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.