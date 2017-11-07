Сирия: РФ зафиксировала девять нарушений в провинциях Алеппо, Хомс и Дамаск
Москва, 7 ноября. Россия в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки девять нарушений, Турция — два. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, российская сторона зафиксировала девять случаев беспорядочной стрельбы в таких провинциях, как Алеппо, Хомс и Дамаск. Больше всего нарушений пришлось на провинцию Алеппо — семь.
Анкара сообщила о двух нарушениях в провинции Дамаск.
В Минобороны РФ отмечают, что ситуация в зонах деэскалации стабильная.
Большинство случаев стрельбы из стрелкового вооружения зафиксированы в районах, подконтрольных боевикам экстремистских группировок «Джабхат ан-Нусра» и ИГ1 (обе — запрещены в России).
1 Организация запрещена на территории РФ.