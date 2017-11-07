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Сирия: РФ зафиксировала девять нарушений в провинциях Алеппо, Хомс и Дамаск
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    Сирия: РФ зафиксировала девять нарушений в провинциях Алеппо, Хомс и Дамаск

    10:21  7 Ноября 2017  /обновлено: 10:27  07 Ноября 2017
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    Сирия: РФ зафиксировала девять нарушений в провинциях Алеппо, Хомс и Дамаск

    Москва, 7 ноября. Россия в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки девять нарушений, Турция — два. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ. 

    По данным военного ведомства, российская сторона зафиксировала девять случаев беспорядочной стрельбы в таких провинциях, как Алеппо, Хомс и Дамаск. Больше всего нарушений пришлось на провинцию Алеппо — семь. 

    Анкара сообщила о двух нарушениях в провинции Дамаск.

    В Минобороны РФ отмечают, что ситуация в зонах деэскалации стабильная.

    Большинство случаев стрельбы из стрелкового вооружения зафиксированы в районах, подконтрольных боевикам экстремистских группировок «Джабхат ан-Нусра» и ИГ1 (обе — запрещены в России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #алеппо #дамаск #хомс
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