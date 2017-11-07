Болванчик с красивым именем: Тимошенко рассказала о новом кандидате в президенты Украины

В Избранное

Киев, 7 ноября. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о намерениях «объединенной олигархии» выдвинуть нового кандидата на пост президента страны из-за потери Петром Порошенко доверия населения страны. По мнению лидера «Батькивщины», этот выдвиженец станет «куклой в руках олигархов».

«Готовится новый кандидат на президентских выборах от объединенной олигархии. Они не готовы сдавать свои позиции. Ключевые кланы готовят себе марионетку, и эта марионетка должна быть неким «болванчиком», который будет сидеть на президентском посту, а за спиной они будут снова всю эту «поганку», которую они сейчас делают, крутить – землю продавать, забирать из бюджета все деньги, забирать все ресурсы», – заявила она в эфире ZIK.

Фамилии «марионетки» политик не назвала, подчеркнув только, что «это человек, который зеленого понятия не имеет ни об экономике, ни о финансах, ни о кризисе, ни о войне».

При этом источники портала Elice.com.ua рассказали, что этим выдвиженцем станет лидер группы «Океан Эльзы» Вячеслав Вакарчук. Сам музыкант во время встречи с украинской диаспорой в Нью-Йорке не подтвердил, но и не опроверг своих президентских планов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Юлия Городецкая.

«Вакарчук пока не подтверждает, что пойдет в президенты. Но и не опровергает. Реагирует словами: «Ну, кто вам сказал, что я туда собираюсь». Сейчас он учится в Стэнфордском университете, а до того был, как вы помните, Йель», – написала она.