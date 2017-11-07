В Крыму поддержали идею отмены указа 1954 года о присоединении к Украинской ССР

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Симферополь, 7 ноября. Крымские власти поддержали законодательную отмену указа 1954 года, по которому территория Крыма была присоединена к Украинской ССР. Впрочем, как отметил вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов, это стоит сделать скорее для «морального удовлетворения», поскольку Запад такого аргумента не примет, а жителям Крыма и не надо доказывать, что Крым это Россия.

«Идея имеет права на жизнь и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения, но для западных стран это не будет являться основанием прекратить свои политические игры и риторику вокруг Крыма», — отметил Ильясов.

В беседе с РИА Новости крымский депутат отметил, что Россия никому не должна доказывать, что Крым является частью РФ — «это реалии, которые не подлежат обсуждению».

По мнению Ильясова, усилия крымских и российских властей должны быть сосредоточены на преодолении тех санкций, которые были наложены на Крым странами Запада после присоединения полуострова.

Ранее в Крыму, как сообщало Ura.ru, заявили о подготовке украинскими спецслужбами информационной спецоперации по дискредитации Крыма.