Продюсера Вайнштейна пожизненно исключили из телеакадемии США

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Нью-Йорк, 7 ноября. Академия телевизионных наук и искусств США (NAS) единогласно проголосовала за пожизненное исключение из своих рядов американского продюсера и режиссера Харви Вайнштейна. Об этом пишет издание Variety.

Harvey Weinstein banned for life from the Television Academy https://t.co/Ka6G0dZz4t pic.twitter.com/GJ1zdDcuqY — Variety (@Variety) November 7, 2017

Академия приняла данное решение после скандальной истории, связанной с 65-летним продюсером, которого более 50 женщин обвинили в сексуальных домогательствах. В их числе такие голливудские дивы, как Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли.

«Академия защищает тех, кто высказывается против насилия в любых формах, и поддерживает тех, кто пострадал от этой проблемы», — следует из сообщения организации.

Помимо этого, академия планирует после скандала с Вайнштейном в ближайшее время пересмотреть свой Этический кодекс организации, которая каждый год вручает престижнейшую премию «Эмми».