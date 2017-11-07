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Продюсера Вайнштейна пожизненно исключили из телеакадемии США
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    Продюсера Вайнштейна пожизненно исключили из телеакадемии США

    10:22  7 Ноября 2017
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    Продюсера Вайнштейна пожизненно исключили из телеакадемии США

    Нью-Йорк, 7 ноября. Академия телевизионных наук и искусств США (NAS) единогласно проголосовала за пожизненное исключение из своих рядов американского продюсера и режиссера Харви Вайнштейна. Об этом пишет издание Variety. 

    Академия приняла данное решение после скандальной истории, связанной с 65-летним продюсером, которого более 50 женщин обвинили в сексуальных домогательствах. В их числе такие голливудские дивы, как Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли.

    Продюсера Вайнштейна пожизненно исключили из телеакадемии США

    «Академия защищает тех, кто высказывается против насилия в любых формах, и поддерживает тех, кто пострадал от этой проблемы», — следует из сообщения организации.

    Помимо этого, академия планирует после скандала с Вайнштейном в ближайшее время пересмотреть свой Этический кодекс организации, которая каждый год вручает престижнейшую премию «Эмми».

    Автор: Дана Балан
    #сша #вайнштейн #телеакадемия
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