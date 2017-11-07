Эксперт рассказал, зачем США перепродают в ЕС сжиженный газ из России

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Американские танкеры поставляют в бельгийский терминал сжиженного газа в Антверпене топливо, закупаемое в России. Об этом сообщает издание Le Soir.

США стремятся нажиться на российском топливе, попутно пытаясь вытеснить Москву с рынка энергоресурсов, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

В своем материале бельгийское издание ссылается на расследование международной журналистской группы International consortium of investigative journalists (ICIJ), финансируемой, в числе прочего, фондами Джорджа Сороса. Сотрудники ICIJ изучили более 13,5 миллиона документов о работе оффшорных групп и выяснили, что поступающий в Европейский союз сжиженный газ закупается в российском порту Усть-Луга. При этом четыре судна принадлежат оффшорной компании на Сейшельских островах, а фактически бенефициаром компании является министр торговли США Уилбур Росс.

«Как говорится, ничего личного, только бизнес. Американцы выгодно купили российский газ, а теперь выгодно его продают, попутно пытаясь вытеснить Москву с рынка энергоресурсов. Ситуация может выглядеть по-разному, но американцы ее будут трактовать в свою пользу хотя бы потому, что с юридической точки зрения она им ничем не угрожает, а с практической — приносит только выгоду», — говорит российский аналитик.

Примечательно что Европа, создающая по всей своей территории терминалы СПГ для снижения зависимости от поставок российского голубого топлива, по сути, получает российское же сырье, только не из России, а из США и по более высокой цене.

«Американские компании всегда готовы находить одноразовые решения, которые были бы выгодны им, но мешали бы другим государствам. Это и есть американский подход к торговле. Вся мировая экономика — это продолжение идеи о том, что должно быть выгодно Западу. Кстати, ICIJ опубликовали свое расследование только потому, что Сорос находится в плохих отношениях с нынешним американским правительством. Но проблема в том, что эта ситуация Вашингтону никак не угрожает», — продолжает эксперт.

При этом политический консультант уверен, что сложившаяся схема вряд ли будет долговременной, так как она не выгодна ни России, ни Европейскому союзу.

«У американцев был удачный момент, и они им воспользовались. Но это одноразовое решение, так как Российская Федерация не позволит эту ситуацию использовать дальше», — заключил Брутер.

Напомним, ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов предупреждал европейских коллег о том, что надеяться на стабильные поставки сжиженного газа из США в Европу предельно «наивно», и для европейских потребителей выгоднее заключать контракты напрямую с Москвой.