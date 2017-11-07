Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Сгнивший труп мужчины без одежды с укусами на лице обнаружили в лесу под Петербургом
Весь мир
Эксперт рассказал, зачем США перепродают в ЕС сжиженный газ из России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт рассказал, зачем США перепродают в ЕС сжиженный газ из России

    10:25  7 Ноября 2017
    239

    США продают Европе российский газ

    Американские танкеры поставляют в бельгийский терминал сжиженного газа в Антверпене топливо, закупаемое в России. Об этом сообщает издание Le Soir.

    США стремятся нажиться на российском топливе, попутно пытаясь вытеснить Москву с рынка энергоресурсов, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

    В своем материале бельгийское издание ссылается на расследование международной журналистской группы International consortium of investigative journalists (ICIJ), финансируемой, в числе прочего, фондами Джорджа Сороса. Сотрудники ICIJ  изучили более 13,5 миллиона документов о работе оффшорных групп и выяснили, что поступающий в Европейский союз сжиженный газ закупается в российском порту Усть-Луга. При этом четыре судна принадлежат оффшорной компании на Сейшельских островах, а фактически бенефициаром компании является министр торговли США Уилбур Росс.

    «Как говорится, ничего личного, только бизнес. Американцы выгодно купили российский газ, а теперь выгодно его продают, попутно пытаясь вытеснить Москву с рынка энергоресурсов. Ситуация может выглядеть по-разному, но американцы ее будут трактовать в свою пользу хотя бы потому, что с юридической точки зрения она им ничем не угрожает, а с практической — приносит только выгоду», — говорит российский аналитик.

    Газ

    Примечательно что Европа, создающая по всей своей территории терминалы СПГ для снижения зависимости от поставок российского голубого топлива, по сути, получает российское же сырье, только не из России, а из США и по более высокой цене.

    «Американские компании всегда готовы находить одноразовые решения, которые были бы выгодны им, но мешали бы другим государствам. Это и есть американский подход к торговле. Вся мировая экономика — это продолжение идеи о том, что должно быть выгодно Западу. Кстати, ICIJ опубликовали свое расследование только потому, что Сорос находится в плохих отношениях с нынешним американским правительством. Но проблема в том, что эта ситуация Вашингтону никак не угрожает», — продолжает эксперт.

    При этом политический консультант уверен, что сложившаяся схема вряд ли будет долговременной, так как она не выгодна ни России, ни Европейскому союзу.

    Эксперт рассказал, зачем США перепродают в ЕС сжиженный газ из России

    «У американцев был удачный момент, и они им воспользовались. Но это одноразовое решение, так как Российская Федерация не позволит эту ситуацию использовать дальше», — заключил Брутер.

    Напомним, ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов предупреждал европейских коллег о том, что надеяться на стабильные поставки сжиженного газа из США в Европу предельно «наивно», и для европейских потребителей выгоднее заключать контракты напрямую с Москвой.

    Автор: Сергей Гагарин
    #россия #сша #москва #ес #газ #бельгия #сорос #брюссель #росс #спг #танкеры
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        9:56   7 Ноября 2017
        486
        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        9:53   7 Ноября 2017
        2523
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1332
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        3369