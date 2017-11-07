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Украина
«Побить могут»: политолог объяснил, почему министр образования боится встречи с украинцами
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    «Побить могут»: политолог объяснил, почему министр образования боится встречи с украинцами

    10:45  7 Ноября 2017
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    «Побить могут»: политолог объяснил, почему министр образования боится встречи с украинцами

    Киев, 7 ноября. Глава Минобрнауки Украины Лилия Гриневич посетит штаб-квартиру НАТО с целью ознакомить союзников с новым законом «Об образовании». Украинский политолог Михаил Павлив считает, что министру следует встретиться со своими гражданами и объяснить, для чего они «должны отказаться от родного языка», но, вероятно, представитель кабмина боится, что его «побить могут». 

    В миссии Украины при военно-политическом блоке НАТО 6 ноября сообщили о визите украинского министра образования Лилии Гриневич. По данным украинских СМИ, министр встретится с представителями стран-членов альянса на уровне послов, чтобы представить языковую статью в законе «Об образовании».

    Политолог Михаил Павлив подверг критике действия Гриневич, считая, что министр в первую очередь должна встретиться с простыми украинцами.

    «Побить могут»: политолог объяснил, почему министр образования боится встречи с украинцами

    «А слет ассенизаторов Западного побережья США она не посетит с целью ознакомления? Вот черти полосатые! Да ты к своим гражданам поедь, полстраны пройди и объясни простым людям, с какого перепугу они должны отказаться от родного языка!» — написал эксперт на своей страницы в Facebook. 

    Павлив полагает, что чиновники не желают лично встречаться с украинскими гражданами, поскольку новые законы большинство населения встречает негативно. В связи с этим украинцы могут применить силу к законотворцам и представителям кабмина — «побить могут». 

    «Видать, боязно к людям. Побить могут», — резюмирует он. 

    В сентябре Рада проголосовала за изменение закона об образовании, отдельные статьи которого ущемляют права нацменьшинств. Решительный протест высказали главы МИД Румынии и Венгрии. После резких заявлений министров соседних с Украиной стран, текст закона проверит Совет Европы. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #нато #закон об образовании
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