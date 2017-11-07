Российского журналиста сняли с поезда и запретили въезд на Украину

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Москва, 7 ноября. Журналиста агентства РИА Новости Захара Виноградова, ехавшего в Киев, сняли с поезда. Как сообщил сам журналист, при проверке документов в Конотопе его высадили из поезда Москва — Одесса.

По его словам, решением Службы безопасности Украины (СБУ) теперь ему запрещен въезд на Украины сроком на 5 лет.

«Причина решения неизвестна. Обратный поезд будет в 18 часов, до этого времени я буду находиться здесь (в Конотопе. — ред.), — сообщил Виноградов. — Сейчас готовят документы», передает РИА Новости.

Журналист работает обозревателем в редакции сайта www.ria.ru.

Напомним, 3 ноября двое граждан России были задержаны сотрудниками СБУ. Одного из задержанных обвинили в планировании акций протеста, второго — в поджоге автомобиля депутата.

Ранее СБУ запретила въезд на Украину рэперу Вячеславу Машнову, также известному под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС и Соня Мармеладова.





