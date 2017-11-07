Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Стоимость нефти марки Brent превысила $64 впервые с июня 2015 года
Общество
Российского журналиста сняли с поезда и запретили въезд на Украину
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российского журналиста сняли с поезда и запретили въезд на Украину

    10:24  7 Ноября 2017
    30

    Российского журналиста сняли с поезда и запретили въезд на Украину

    Москва, 7 ноября. Журналиста агентства РИА Новости Захара Виноградова, ехавшего в Киев, сняли с поезда. Как сообщил сам журналист, при проверке документов в Конотопе его высадили из поезда Москва — Одесса.

    По его словам, решением Службы безопасности Украины (СБУ) теперь ему запрещен въезд на Украины сроком на 5 лет. 

    «Причина решения неизвестна. Обратный поезд будет в 18 часов, до этого времени я буду находиться здесь (в Конотопе. — ред.), — сообщил Виноградов. — Сейчас готовят документы», передает РИА Новости.

    Журналист работает обозревателем в редакции сайта www.ria.ru.

    Напомним, 3 ноября двое граждан России были задержаны сотрудниками СБУ. Одного из задержанных обвинили в планировании акций протеста, второго  — в поджоге автомобиля депутата.

    Ранее СБУ запретила въезд на Украину рэперу Вячеславу Машнову, также известному под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС и Соня Мармеладова. 



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #сбу
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        9:56   7 Ноября 2017
        507
        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        9:53   7 Ноября 2017
        2612
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1334
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        3374