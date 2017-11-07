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Экономика
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Общество
Волгоградцы просят Путина спасти завод «Красный Октябрь»
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    Волгоградцы просят Путина спасти завод «Красный Октябрь»

    10:00  7 Ноября 2017
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    Волгоградцы просят Путина спасти завод «Красный Октябрь»

    Волгоград, 7 ноября. Жители Волгограда попросили президента России Владимира Путина спасти завод «Красный Октябрь». Петиция о защите предприятия появилась на сайте change.org. Авторы обращения к главе государства называют ликвидацию завода серьезной ошибкой для региона и огромной бедой для работников «Красного Октября».

    «Люди, работающие и живущие на заработную плату за очень тяжелую и вредную работу, останутся на улице по вине нерадивых властей, — пишут они, подчеркивая, что строящиеся торгово-развлекательные центры — не выход для населения. 

    В связи с этим они призвали Владимира Путина вмешаться ситуацию и спасти «Красный Октябрь», а вместе с ним и всю «хрупкую промышленность Волгоградской области».

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #путин #волгоград #завод
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