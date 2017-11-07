Волгоградцы просят Путина спасти завод «Красный Октябрь»

В Избранное

Волгоград, 7 ноября. Жители Волгограда попросили президента России Владимира Путина спасти завод «Красный Октябрь». Петиция о защите предприятия появилась на сайте change.org. Авторы обращения к главе государства называют ликвидацию завода серьезной ошибкой для региона и огромной бедой для работников «Красного Октября».

«Люди, работающие и живущие на заработную плату за очень тяжелую и вредную работу, останутся на улице по вине нерадивых властей, — пишут они, подчеркивая, что строящиеся торгово-развлекательные центры — не выход для населения.

В связи с этим они призвали Владимира Путина вмешаться ситуацию и спасти «Красный Октябрь», а вместе с ним и всю «хрупкую промышленность Волгоградской области».